Švédska odevná spoločnosť H&M pre koronavírus uvažuje o prepúšťaní

Štokholm 23. marca (TASR) - Švédska odevná spoločnosť H&M uvažuje o dočasnom prepustení desiatok tisícov zamestnancov po celom svete. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá ju prinútila zatvoriť väčšinu svojich predajní. Firma tiež oznámila, že zrušila návrh dividendy.



H&M so sídlom vo Švédsku je jedným z najväčších svetových malopredajcov odevov. Firma teraz musela na niektorých z najväčších svojich trhoch zavrieť všetky svoje predajne, napríklad v USA a Nemecku. Všetky obchody H&M sú od minulého víkendu zatvorené aj v Británii.



Spoločnosť v pondelok ráno uviedla, že aktuálne je zatvorených 3441 z jej 5062 predajní po celom svete. To "spoločne s utlmeným dopytom na trhoch, ktoré sú stále otvorené, malo výrazný negatívny vplyv na doterajšie marcové tržby".



H&M z dôvodu prepadu tržieb prehodnocuje svoje operácie a hľadá spôsoby zníženia nákladov. Na viacerých trhoch preto začala diskusie o dočasnom prepúšťaní. Firma uviedla, že zatiaľ nedokáže vyčísliť, koľkých zamestnancov sa to dotkne. Pre negatívne dôsledky aktuálnej krízy firma tiež uvažuje o úplnom zrušení niektorých pracovných miest.