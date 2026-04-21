Tržby amerického maloobchodu v marci prudko stúpli
Autor TASR
Washington 21. apríla (TASR) - Maloobchodné tržby v Spojených štátoch v marci prudko vzrástli a prekonali očakávania. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnilo americké ministerstvo obchodu. Dôvodom bolo to, že ceny benzínu výrazne stúpli v dôsledku vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Marcové tržby maloobchodu USA oproti februáru vzrástli o 1,7 % na 752,1 miliardy USD (639,54 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka sa americký maloobchod posilnil o 4 %.
Tržby za predaj pohonných látok medzimesačne vzrástli o 15,5 %. Bez zahrnutia tržieb čerpacích staníc sa celkový maloobchodný predaj v USA v marci medzimesačne zvýšil len o 0,6 %. Tržby predajcov motorových vozidiel a náhradných dielcov oproti februáru stúpli o 0,5 % a tržby za predaj potravín a nápojov sa posilnili o 0,7 %.
(1 EUR = 1,176 USD)
