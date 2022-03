Obchod: Tržby čínskeho obchodu Pinduoduo za 4. kvartál sklamali trhy

Peking 21. marca (TASR) - Čínsky internetový obchod Pinduoduo vykázal za uplynulý 4. štvrťrok tržby, ktoré zaostali za odhadmi ekonómov. Prispela k tomu tvrdá konkurencia zo strany jeho rivalov Alibaba a JD.com v rýchlo rastúcom čínskom on-line nakupovaní.



Pinduoduo, pomerne nový subjekt v čínskom sektore elektronického obchodu, čelí konkurencii väčších rivalov so silnou infraštruktúrou a logistikou a dominantnými pozíciami na trhu.



Spomalenie rastu čínskej ekonomiky a oživenie pandémie ochorenia COVID-19 si tiež vyžiadali daň na výdavkoch spotrebiteľov.



Tržby Pinduoduo vo 4. štvrťroku 2021 dosiahli 27,23 miliardy jüanov (3,89 miliardy eur), zatiaľ čo analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, očakávali tržby 30,10 miliardy CNY.



Pinduoduo však vykázal za tri mesiace do konca decembra 2021 čistý zisk 6,62 miliardy CNY po strate 1,38 miliardy CNY rok predtým.



Čínske regulačné úrady vedú od konca roka 2020 kampaň na ovládnutie masívnej a rýchlo sa rozvíjajúcej on-line ekonomiky. Ceny akcií čínskych technologických gigantov odvtedy prudko klesli.



Pinduoduo do piatka (18. 3.) stratilo 27 % svojej trhovej kapitalizácie od začiatku tohto roka.



(1 EUR = 7,0031 CNY)