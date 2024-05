Tržby svetového predajcu elektroniky Best Buy v 1. štvrťroku klesli

Richfield 30. mája (TASR) - Americký maloobchodný reťazec Best Buy, jeden z najväčších predajcov elektroniky na svete, oznámil za 1. štvrťrok pokles tržieb o vyše 6 %, keď mnohí Američania v reakcii na pretrvávajúcu vyššiu infláciu odložili nákupy neesenciálnych tovarov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Tržby spoločnosti dosiahli za 1. štvrťrok 8,85 miliardy USD (8,15 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 6,5 %.



O viac než 6 % klesli aj porovnateľné tržby, teda tržby reťazca z obchodov otvorených viac než rok. Tie sa znížili o 6,1 %. Rozsah poklesu tak výrazne prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom porovnateľných tržieb iba o necelých 5 %.



Výdavky Američanov na neesenciálne tovary sú už niekoľko kvartálov po sebe plné výkyvov. V niektorých oblastiach ako oblečenie sa v poslednom období zotavili, avšak v prípade drahších produktov, ako je elektronika, sú naďalej slabé.



Zisk však mierne vzrástol. Dosiahol 246 miliónov USD, zatiaľ čo pred rokom vykázal Best Buy zisk na úrovni 244 miliónov USD. Zisk upravený o jednorazové položky dosiahol na akciu 1,20 USD. Prekonal tak očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na úrovni 1,08 USD.



(1 EUR = 1,0857 USD)