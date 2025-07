Väčšina nemeckých maloobchodníkov nie je spokojná so svojou situáciou

Berlín 7. júla (TASR) – Oživenie v nemeckom maloobchode stále neprichádza. Tesne viac ako polovica (51 %) maloobchodníkov zaznamenala v prvom polroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zhoršenie svojej podnikateľskej situácie. Žiadnu zmenu neevidovalo 33 % respondentov a len 16 % hlásilo zlepšenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v pondelok odvolala na údaje Združenia nemeckého maloobchodu (HDE).



Takmer tri štvrtiny spoločností uviedli, že návštevnosť zákazníkov v ich kamenných predajniach za posledné dva roky klesla, oznámilo HDE na základe výsledkov svojho prieskumu, v rámci ktorého oslovilo približne 650 maloobchodných predajcov. Nárast návštevnosti zaznamenalo iba 10 % spoločností. Len približne štvrtina maloobchodníkov očakáva, že v roku 2025 bude predaj mierne alebo výrazne vyšší ako v predchádzajúcom roku.



HDE napriek tomu potvrdilo svoju prognózu, ktorú vypracovalo na začiatku roka. Združenie očakáva za celý rok 2025 nominálny rast tržieb o 2 %. V reálnom vyjadrení, t. j. po zohľadnení inflácie, by to zodpovedalo len 0,5-percentnému nárastu. O niečo lepšie by sa mohla vyvíjať situácia v online maloobchode. Tu združenie očakáva v roku 2025 nominálny nárast tržieb o 4 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.