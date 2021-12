Vlastník značky Zara výrazne zvýšil tržby aj zisk

Madrid 15. decembra (TASR) - Španielska spoločnosť Inditex zaznamenala za prvé tri štvrťroky súčasného obchodného roka výrazný rast tržieb aj zisku. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka sa čistý zisk zvýšil o vyše 270 %, pod čo sa podpísal najmä fakt, že v roku 2020 boli neesenciálne obchody pre pandémiu nového koronavírusu dlhodobo zatvorené.



Najväčší maloobchodný predajca odevov na svete, ktorý je známy aj ako vlastník značky Zara, dosiahol za deväť mesiacov obchodného roka 2021/2022, čo znamená od februára do konca októbra, čistý zisk na úrovni 2,5 miliardy eur. To znamená zvýšenie zisku o 273 % v porovnaní s rovnakým obdobím obchodného roka 2020/2021. Priblížil sa tak k vývoju v predpandemickom roku 2019/2020, v ktorom za prvých deväť mesiacov dosiahla firma zisk 2,7 miliardy eur.



Tržby za deväťmesačné obdobie dosiahli 19,33 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 37 %. Aj v tomto prípade tržby Inditexu ešte mierne zaostali za tržbami z roka 2019/2020, keď do konca októbra daného obchodného roka dosiahli 19,8 miliardy eur.



Pod rast tržieb sa výrazne podpísal 3. kvartál 2021/2022, teda od augusta do konca októbra. Za toto obdobie vzrástli tržby Inditexu očistené o kurzové vplyvy medziročne o 21 %. V porovnaní s rovnakým obdobím predpandemického roka rast predstavoval 10 %.



Spoločnosť ťaží najmä z toho, že viac než polovicu svojej produkcie dokáže realizovať v blízkosti svojej španielskej základne. Nie je tak vystavená dôsledkom problémov globálneho dodávateľského reťazca a zákazníkom dokáže svoje výrobky dodať skôr než konkurencia.