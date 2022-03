Vo svete sa šíri bojkot ruskej vodky ako trest za inváziu na Ukrajinu

Sydney 5. marca (TASR) - Už nielen štáty v USA, ale aj Austrália, Nový Zéland a ďalšie krajiny sa pridávajú k medzinárodnému bojkotu ruskej vodky. Chcú vyjadriť svoj nesúhlas s inváziou ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu tým, že sa zameriavajú na jeden z najznámejších produktov jeho krajiny.



Niektorí guvernéri v USA už nariadili odstránenie liehovín ruskej výroby z obchodov. K bojkotu sa medzitým pridali nielen desiatky amerických štátov, ale napríklad aj jeden z najväčších obchodných reťazcov s alkoholom na Novom Zélande, ktorý vybral tisíce fliaš vodky z regálov a zaplnil ich ukrajinskými vlajkami.



Austrálska Endeavour Group so sídlom v Sydney, vlastník dvoch najväčších sietí obchodov s alkoholom - Dan Murphy's a BWS, zase prestala predávať všetky produkty ruského pôvodu.



"To stavia ruské značky do neistej pozície, pretože dlhotrvajúci konflikt nielenže poškodí okamžitý predaj, ale môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť aj permanentnú dezilúziu z ruských komodít," upozornila Carmen Bryanová, analytička GlobalData.



Do bojkotu v USA sa zapojili aj reťazce ako Publix a Total Wine & More. Publix vo vyhlásení uviedol, že "stojí za obyvateľmi Ukrajiny".



Publix však prevádzkuje obchody s alkoholom iba na Floride. Ale Total Wine & More je najväčším maloobchodným predajcom likérov v USA s viac ako 200 pobočkami v približne 30 štátoch. Tento reťazec už stiahol ruské produkty zo svojich webových stránok aj z tzv. kamenných obchodov.



Tieto kroky odrážajú rozhodnutia viacerých globálnych korporácií, od energetických gigantov po automobilky a právnické firmy, prerušiť vzťahy s Ruskom, alebo prehodnotiť svoje operácie v Rusku potom, ako Západ uvalil na Moskvu sankcie.



Stiahnutie ruskej vodky z regálov v USA môže byť z veľkej časti symbolické, keďže sa podieľa len vyše 1 % na celkovej hodnote dovozu liehovín podľa údajov tamojšej rady pre destiláty.



A je tu tiež fakt, že niektoré z najznámejších značiek patria firmám na Západe. Napríklad Smirnoff má síce korene v Moskve, ale vlastní ho britský liehovar Diageo a vyrába sa po celom svete, vrátane amerického štátu Illinois.



TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a CNN.