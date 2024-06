Vývoz odevov a obuvi z Británie do EÚ po brexite prudko klesol

Londýn 8. júna (TASR) - Byrokracia a nové predpisy vážne poškodili vývoz odevov a obuvi zo Spojeného kráľovstva do Európskej únie (EÚ) po brexite. Vývoz klesol zo 7,4 miliardy britských libier (8,69 miliardy eur) v roku 2019, teda pred odchodom z Únie, na 2,7 miliardy libier GBP v roku 2023. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na štúdiu poradenskej spoločnosti Retail Economics.



Celkovo sa v segmente nepotravinárskeho tovaru britský vývoz na spoločný európsky trh v sledovanom období prepadol o 18 %. Spojené kráľovstvo opustilo EÚ koncom januára 2020. Po uplynutí prechodného obdobia od roku 2021 už nie je členom jednotného trhu ani colnej únie EÚ. Napriek dohode o voľnom obchode uzavretej na poslednú chvíľu odvtedy v niektorých oblastiach platia nové clá a podnikanie sťažujú aj byrokratické prekážky.



Opozičný líder Keir Starmer, ktorého ľavicová Labouristická strana by podľa prieskumov verejnej mienky mala 4. júla vyhrať parlamentné voľby, oznámil, že britské pravidlá týkajúce sa potravín a poľnohospodárskych výrobkov zosúladí s pravidlami EÚ. Vylúčil však návrat na jednotný trh alebo opätovné zavedenie voľného pohybu osôb medzi Spojeným kráľovstvom a štátmi EÚ.



Problémy majú po brexite najmä malé a stredné podniky, pre ktoré je ťažšie plniť nové pravidlá. Mnohí britskí výrobcovia odevov a obuvi v snahe vyhnúť sa byrokratickým obmedzeniam zároveň presunuli svoju výrobu do EÚ, na úkor kvalifikovanej pracovnej sily a pracovných miest v Spojenom kráľovstve.



(1 EUR = 0,8512 GBP)