Zákaz predaja určitého tovaru považuje Zväz obchodu za nelegálny

Bratislava 15. decembra (TASR) – Uvažovaný zákaz predaja nepotravinového tovaru považujú obchodné reťazce za nelegálny. Uviedli to v utorok na brífingu predstavitelia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) a Zväzu obchodu (ZO) SR v reakcii na medializované informácie, že by sa mal počas sprísnených opatrení v predvianočnom a povianočnom čase zakázať predaj nepotravinárskeho tovaru. Opatrenie považujú obchodné zväzy za strpčovanie života ľuďom.



„Dodnes nezaznel z hľadiska protiepidemiologických opatrení jediný argument, na základe ktorého je možné robiť (spomínanú) reguláciu. Všetka ostatná regulácia z hľadiska hospodárskej súťaže je v tomto prípade nelegálna.



Jediný úrad, ktorý môže regulovať hospodársku súťaž je Protimonopolný úrad SR a nie úrad hlavného hygienika," povedal Martin Krajčovič, predseda SAMO. Hlavný hygienik podľa neho nepovedal jediný protiepidemiologický dôvod, na ktorý by chcel vztiahnuť obmedzenie predaja nepotravinového tovaru, naopak, použil hospodársku súťaž, na čo nemá oprávnenie.



Ujmu vyplývajúcu z nemožnosti predávať nepotravinový tovar odhadol Krajčovič na asi 65 miliónov eur bez DPH, pričom štát by mohol prísť o príspevky (dane, odvody) za vyše 20 miliónov eur.



Krajčovič už 11. decembra vyjadril znepokojenie nad informáciou, že sa uvažuje o vydaní právneho predpisu, ktorým sa na stanovený čas zakáže predajcom potravín a drogérie predávať iný nepotravinársky sortiment. Opatrenie vníma SAMO podľa Krajčoviča ako kontraproduktívne, nevhodné a rizikové pre všetky zúčastnené strany, teda štát, obchod, ale hlavne zákazníkov.



„Nenúťme zákazníka, aby riskoval a aby si základný tovar nakupoval na rôznych miestach, vo viacerých obchodoch. Zakázať nákup základných tovarov na jednom mieste v čase pandémie ochorenia COVID-19 je riskantná hra so zdravím zákazníkov. Ak je šanca, aby nakúpili na jednom mieste potraviny a základné nepotravinové tovary, neberme im ju. Návštevami rôznych miest sa môžu iba vystaviť väčšiemu riziku nákazy. A to je presný opak toho, čo sa snažia štátne autority dosiahnuť novými opatreniami zameranými na znižovanie mobility," zdôraznil minulý týždeň predseda SAMO.



Krajčovič zároveň upozornil, že ak svoj nákup nebudú môcť zákazníci realizovať v kamenných predajniach, obrátia sa na e-shopy alebo skúsia nákup v zahraničí. To bude viesť k ich zvýšenej mobilite a vystaveniu vyššiemu zdravotnému riziku. Budú musieť navštíviť výdajné miesto alebo aj viacero výdajných miest, respektíve prísť do kontaktu s inými potenciálne rizikovými ľuďmi pri doručení objednaného tovaru.



Podľa Martina Katriaka, prezidenta ZO SR, obchodníkov mrzí, že teraz, tak ako aj v čase prvej vlny pandémie, štátne autority pri prijímaní prísnych obmedzení nekomunikujú s obchodnými zväzmi. „Zabudli sa nás spýtať, aká je predstava obchodu, keď niečo autority chcú prijať," poznamenal Katriak.



Prezident ZO SR zároveň kritizoval tzv. seniorské hodiny v obchodoch, ktoré podľa neho budú veľkou komplikáciou v predvianočnom období a najmä 24. decembra, keď obchody môžu byť podľa zákona otvorené len dopoludnia. „Otvoriť obchod ráno skôr nemá význam, lebo čerstvé dodávky prichádzajú v čase medzi 6:00 a 7:00," povedal.



Katriak dodal, že problémom pre obchod bude povinné povianočné testovanie zamestnancov pre firmy nad 500 pracovníkov. Obchod ho podľa neho nedokáže vykonať bez toho, aby sa nemuseli zatvoriť predajne a neohrozili tak zásobovanie obyvateľstva.