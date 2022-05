Richfield 24. mája (TASR) - Zisk Best Buy v 1. štvrťroku klesol a sklamal očakávania trhu. Americký maloobchodný predajca elektroniky tiež znížil celoročné prognózy tržieb aj zisku, keďže vysoká inflácia redukuje kúpnu silu spotrebiteľov.



Zisk za tri mesiace od februára do konca apríla 2022 padol na 341 miliónov USD (319,92 milióna eur) alebo 1,49 USD na akciu z 595 miliónov USD alebo 2,32 USD na akciu v rovnakom období pred rokom. Upravený zisk na akciu predstavoval 1,57 USD, pričom analytici prognózovali 1,61 USD.



Tržby sa medziročne znížili o 8,5 % na 10,65 miliardy USD z 11,64 miliardy USD. Analytici počítali s tržbami na úrovni 10,41 miliardy USD.



Best Buy očakáva, že celoročné porovnateľné tržby klesnú o 3 % až 6 %, pričom pôvodne predpokladal, že sa znížia o 1 % až 4 %. Zisk na akciu by sa mal pohybovať v pásme 8,40 USD až 9 USD a nie 8,85 USD až 9,15 USD



(1 EUR = 1,0659 USD)