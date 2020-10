Zisk H&M v 3. kvartáli klesol, ale menej, ako sa čakalo

Štokholm 1. októbra (TASR) - Švédsky odevný reťazec Hennes & Mauritz (H&M) verí, že tú najhoršiu fázu krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu má už za sebou, Naznačujú to výsledky za 3. kvartál jeho finančného roka 2019/2020, ktoré prekonali odhady ekonómov.



Podľa H&M k tomu prispelo dobre prijatie jeho nových kolekcií, rýchle opatrenia v reakcii na pandémiu, vyšší predaj za plnú cenu a kontrola nákladov. To reťazcu pomohlo zotaviť sa zo straty v predchádzajúcom štvrťroku rýchlejšie, ako čakal.



Reťazec H&M vykázal za tri mesiace do konca augusta čistý zisk 1,82 miliardy švédskych korún (172,16 milióna eur), ktorý bol nižší ako 3,86 miliardy SEK v rovnakom období predchádzajúceho roka. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, však očakávali ešte slabší zisk, v priemere 1,41 miliardy SEK.



Tržby v sledovanom období klesli o 19 % na 50,87 miliárd SEK. V lokálnych menách sa znížili o 16 %. H&M poznamenal, že jeho predaj ovplyvnilo ochorenie COVID-19, pre ktoré je stále časť jeho obchodov zatvorených.



H&M tiež uviedol, že v septembri sa tempo poklesu tržieb v miestnych menách spomalilo na 5 %.



Podľa H&M sa zmeny v správaní zákazníkov sa počas pandémie zrýchlili, pričom stúpol počet nakupujúcich on-line. To podnietilo reťazec k zintenzívneniu tempa transformácie a investícií do digitalizácie a optimalizácie portfólia obchodov.



H&M dodal, že v súčasnosti je stále zatvorených 166 z jeho viac ako 5000 obchodov na celom svete. Na konci augusta bolo zatvorených približne 200 obchodov.



(1 EUR = 10,5713 SEK)