Známy poľský výrobca hračiek zbankrotoval z dôvodu demografickej krízy

Varšava 4. februára (TASR) - Okresný súd vo Varšave vydal rozhodnutie o vyhlásení konkurzu na spoločnosť Whisbear. Známy poľský výrobca hračiek si nedokázal poradiť so silnejúcou demografickou krízou a rastúcimi nákladmi, informuje spravodajca TASR podľa utorkovej správy Rzeczpospolity.



Firma založená v roku 2014 sa v Poľsku stala rýchlo populárnou vďaka svojim inovatívnym hračkám pre bábätká, ktorým pomáhajú so spánkom. Šumiace plyšové postavičky firmy uľahčujú deťom zaspávanie tým, že vydávajú rôzne špeciálne druhy šumu, ktorý pôsobí upokojujúco.



Výrobca zápasil s problémami už niekoľko rokov, keď mu pre pandémiu a vojnu na Ukrajine výrazne stúpli náklady. Spoločnosť sa pokúsila situáciu riešiť presunutím časti výroby do Číny, čo však nepomohlo.



Najsilnejšiu ranu firme zasadila demografická kríza, ktorá negatívne ovplyvňuje celý sektor, píše Rzeczpospolita. Podľa najnovších údajov sa v roku 2024 v Poľsku narodilo 252.000 detí, čo je najmenej od druhej svetovej vojny.



Demografka z Varšavskej univerzity Agata Kalamucká pre TASR uviedla, že za hlavné príčiny poklesu počtu pôrodov v Poľsku považuje drahé bývanie, odkladanie prvého pôrodu, neistotu na trhu práce a nevyhovujúce pracovné podmienky pre rodinu či nedostatok zariadení starostlivosti o deti. Myslí si však, že v budúcich rokoch sa miera plodnosti môže zvýšiť, keďže poľské ženy rozhodnutie mať deti odkladajú, ale neodmietajú. "Rodičovské zámery stále presahujú hodnotu dvoch detí a nemenia sa, takže rozhodovanie párov o tom, či mať deti, bude závisieť najmä od životnej úrovne a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom," vraví.



Spoločnosť Whisbear založili dve sestry, ktoré mali problém s uspávaním svojich detí. Skúšali rôzne metódy, až jedna nečakane uspela, deťom pomáhal zaspať šum fénu na vlasy. Tak vznikol nápad na vytvorenie hračky, ktorú exportovali aj do zahraničia.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)