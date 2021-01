Zomrel Gernot Langes-Swarovski, pravnuk zakladateľa firmy

Wattens 22. januára (TASR) – Gernot Langes-Swarovski, pravnuk zakladateľa známej rakúskej spoločnosti Daniela Swarovskeho, po dlhej chorobe vo štvrtok zomrel v kruhu rodiny vo veku 77 rokov. Na čele spoločnosti stál 35 rokov.



Gernot Langes-Swarovski sa narodil 13. októbra 1943 vo Wattense a do vedenia firmy vstúpil už vo veku 24 rokov. Jeho cieľom bolo podporovať globálny predaj známych kryštálových šperkov. Pri príležitosti prvých zimných olympijských hier v Innsbrucku navrhol Swarovski kryštálovú myš, a tým oslovil novú klientelu a otvoril nové trhy. Začiatkom 80. rokov otvoril svoj prvý londýnsky obchod a v roku 1995 spolu Andrém Hellerom otvorili v rakúskom Wattense centrum Swarovski.



Podľa údajov agentúry APA sa Langes-Swarovski podieľal na založení leteckej spoločnosti Tyrolean Airways a úspechoch futbalového tímu FC Swarovski Tirol, ktorému predsedal. V roku 2002 odstúpil z vedenia firmy a v roku 2010 aj zo správnej rady. V posledných rokoch sa prakticky úplne stiahol z verejného života. Langes-Swarovski získal Zlatý kríž republiky Rakúsko za zásluhy a bol nositeľom Čestného prsteňa.



Predseda tirolskej vlády Günther Platter a členka vlády pre ekonomiku Patrizia Zoller-Frischaufová vyjadrili rodine sústrasť.



„Jeden naozaj veľký Tirolčan tu už nie je. Jeho konanie a podpora pre rodinnú firmu Swarovski, z ktorej vybudoval medzinárodne uznávanú značku, ako aj pre Wattens a spolkovú krajinu Tirolsko boli nepretržité a neupadnú do zabudnutia. To platí aj pre jeho príspevok k športovému životu v Tirolsku," povedal Platter. Zoller-Frischaufová ho označila za výnimočného podnikateľa, ktorý pre Tirolsko veľa urobil, čo sa bude prejavovať aj v ďalekej budúcnosti.