Obchodník: Rastový cieľ Číny je pre nemecké firmy pozitívnym signálom

Peking/Berlín 5. marca (TASR) - Rastový cieľ Číny na tento rok, ktorý je potvrdením cieľa na rok 2024, predstavuje pre nemecké podniky pozitívny signál. Povedali to predstavitelia čínskej divízie Nemeckej zahraničnej obchodnej komory (AHK). Informovala o tom agentúra DPA.



"Pre nemecké firmy v Číne je to dobrá správa," povedal člen správnej rady AHK pre severnú Čínu Oliver Oehms, pričom dodal, že podniky dúfajú najmä v stimulačný efekt plánov čínskej vlády na domáci dopyt. Práve dopyt na čínskom trhu bol dlhodobo dôvodom na obavy.



Na úvod výročného zasadnutia čínskeho parlamentu čínsky premiér Li Čchiang v stredu oznámil, že vláda si na tento rok stanovila dosiahnutie ekonomického rastu na úrovni "okolo 5 %". To je rovnaký rastový cieľ, aký si Peking stanovil na rok 2024, pričom sa mu ho tesne podarilo dosiahnuť, keď čínska ekonomika vlani vzrástla presne o 5 %.



Podľa niektorých ekonómov je však tento cieľ ekonomického rastu vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete dosť ambiciózny. Tlak na čínsku ekonomiku na jednej strane vyvíjajú jej vlastné ekonomické problémy, navyše, od začiatku tohto roka sa k nim pridal príchod Donalda Trumpa do Bieleho domu, ktorý obchodnú politiku USA postavil na výraznom zvyšovaní dovozných ciel voči obchodným partnerom.