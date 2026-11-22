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Obchodná a investičná dohoda posilnia ekonomické väzby EÚ s Indonéziou
Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v správe pre médiá spresnil, že sobotňajším podpisom oboch dohôd Únia premieňa spoločné ambície na hmatateľné prínosy.
Autor TASR
Brusel 22. novembra (TASR) - Komplexná dohoda o hospodárskom partnerstve a Dohoda o ochrane investícií, ktoré v sobotu (21. 11.) podpísali zástupcovia Európskej únie a Indonézie, predstavujú významný pokrok pri posilňovaní väzieb Únie s najväčšou ekonomikou juhovýchodnej Ázie a štvrtou najľudnatejšou krajinou sveta. Na tlačovú správu Európskej komisie upozornil bruselský spravodajca TASR.
Obe dohody posilnia obchod založený na pravidlách a poskytnú stabilný a predvídateľný rámec pre obchod a investície, pričom Únia bude ťažiť z bezpečnejších a odolnejších dodávok energie a surovín.
Komisia zdôraznila, že dohody vytvoria nové príležitosti pre podniky na oboch stranách a prinesú významné hospodárske výhody. Predpokladá sa, že vývoz EÚ do Indonézie sa do 15 rokov zvýši o takmer 40 %, pričom výrazný nárast zaznamená najmä v oblasti strojov, motorových vozidiel a iných kovov. Očakáva sa, že indonézsky vývoz tovaru a služieb do EÚ sa v rovnakom období zvýši o viac ako 14 %. To podporí hospodársky rast, pričom hrubý domáci produkt (HDP) EÚ sa predpokladá o 16 miliárd eur vyšší a HDP Indonézie o 27 miliárd eur vyšší, ako by bol bez dohody.
Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v správe pre médiá spresnil, že sobotňajším podpisom oboch dohôd Únia premieňa spoločné ambície na hmatateľné prínosy.
„Ide o významný krok smerom k prosperujúcejšej hospodárskej budúcnosti EÚ a Indonézie, ktorý otvára nové možnosti pre podniky a dáva nový impulz našej spolupráci v kľúčových odvetviach, ako sú agropotravinárstvo a pokročilá výroba,“ odkázal.
Dohody odstránia dovozné clá na 98,5 % colných položiek a zjednodušia postupy pri vývoze tovaru z EÚ do Indonézie vrátane vývozu agropotravinárskych výrobkov a kľúčových priemyselných výrobkov. To vývozcom z EÚ ušetrí viac ako 600 miliónov eur ročne na clách. Otvoria takisto nové príležitosti pre investície EÚ do Indonézie, najmä v strategických odvetviach, ako sú elektromobily, elektronika a farmaceutické výrobky, a umožnia spoločnostiam z EÚ poskytovať služby s plným vlastníctvom v kľúčových odvetviach, ako sú odvetvia počítačových služieb a telekomunikácií.
Ďalej podpísané dohody ochránia európske investície v Indonézii pred neodôvodnenou diskrimináciou, vyvlastnením alebo odopretím spravodlivosti na miestnych súdoch, zabezpečia rešpektovanie a spravodlivú kompenzáciu za práva duševného vlastníctva (ochrana 221 zemepisných označení EÚ), posilnia predvídateľné, spoľahlivé a udržateľné dodávateľské reťazce, uľahčia vývoz kritických surovín a aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Dohody obsahujú kapitoly o udržateľnom rozvoji, ktoré sa budú vzťahovať na záväzky v oblasti klímy, životného prostredia, práv pracovníkov, a zahrnú mechanizmy spolupráce a dialógu v oblasti regulačných otázok. Osobitný protokol sa týka obchodovania s palmovým olejom.
Obe dohody si vyžadujú odobrenie zo strany Európskeho parlamentu. Keď EÚ a Indonézia ukončia svoje vnútorné postupy, dohody sa začnú predbežne uplatňovať, pravdepodobne začiatkom roka 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Obe dohody posilnia obchod založený na pravidlách a poskytnú stabilný a predvídateľný rámec pre obchod a investície, pričom Únia bude ťažiť z bezpečnejších a odolnejších dodávok energie a surovín.
Komisia zdôraznila, že dohody vytvoria nové príležitosti pre podniky na oboch stranách a prinesú významné hospodárske výhody. Predpokladá sa, že vývoz EÚ do Indonézie sa do 15 rokov zvýši o takmer 40 %, pričom výrazný nárast zaznamená najmä v oblasti strojov, motorových vozidiel a iných kovov. Očakáva sa, že indonézsky vývoz tovaru a služieb do EÚ sa v rovnakom období zvýši o viac ako 14 %. To podporí hospodársky rast, pričom hrubý domáci produkt (HDP) EÚ sa predpokladá o 16 miliárd eur vyšší a HDP Indonézie o 27 miliárd eur vyšší, ako by bol bez dohody.
Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v správe pre médiá spresnil, že sobotňajším podpisom oboch dohôd Únia premieňa spoločné ambície na hmatateľné prínosy.
„Ide o významný krok smerom k prosperujúcejšej hospodárskej budúcnosti EÚ a Indonézie, ktorý otvára nové možnosti pre podniky a dáva nový impulz našej spolupráci v kľúčových odvetviach, ako sú agropotravinárstvo a pokročilá výroba,“ odkázal.
Dohody odstránia dovozné clá na 98,5 % colných položiek a zjednodušia postupy pri vývoze tovaru z EÚ do Indonézie vrátane vývozu agropotravinárskych výrobkov a kľúčových priemyselných výrobkov. To vývozcom z EÚ ušetrí viac ako 600 miliónov eur ročne na clách. Otvoria takisto nové príležitosti pre investície EÚ do Indonézie, najmä v strategických odvetviach, ako sú elektromobily, elektronika a farmaceutické výrobky, a umožnia spoločnostiam z EÚ poskytovať služby s plným vlastníctvom v kľúčových odvetviach, ako sú odvetvia počítačových služieb a telekomunikácií.
Ďalej podpísané dohody ochránia európske investície v Indonézii pred neodôvodnenou diskrimináciou, vyvlastnením alebo odopretím spravodlivosti na miestnych súdoch, zabezpečia rešpektovanie a spravodlivú kompenzáciu za práva duševného vlastníctva (ochrana 221 zemepisných označení EÚ), posilnia predvídateľné, spoľahlivé a udržateľné dodávateľské reťazce, uľahčia vývoz kritických surovín a aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Dohody obsahujú kapitoly o udržateľnom rozvoji, ktoré sa budú vzťahovať na záväzky v oblasti klímy, životného prostredia, práv pracovníkov, a zahrnú mechanizmy spolupráce a dialógu v oblasti regulačných otázok. Osobitný protokol sa týka obchodovania s palmovým olejom.
Obe dohody si vyžadujú odobrenie zo strany Európskeho parlamentu. Keď EÚ a Indonézia ukončia svoje vnútorné postupy, dohody sa začnú predbežne uplatňovať, pravdepodobne začiatkom roka 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)