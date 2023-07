Obchodná aktivita európskych firiem bola v minulom roku stabilná

Bratislava 5. júla (TASR) - Obchodná aktivita európskych firiem si v minulom roku udržala stabilné tempo, a to aj napriek zvyšujúcemu sa počtu ekonomických problémov. Obmedzeniu obchodov nezabránili rastúca inflácia a úrokové sadzby, spomalenie hospodárskeho rastu či zvýšené geopolitické napätie. Vyplýva to z najnovšej výročnej európskej štúdie o fúziách a akvizíciách od globálnej právnickej spoločnosti CMS.



"Aj keď v minulom roku došlo v oblasti fúzií a akvizícií k mnohým turbulenciám, stále pretrvávala silná snaha uzatvoriť obchody vo všetkých kľúčových ekonomických sektoroch. Aj keď sa rok 2022 ukázal ako obchodne dobrý, napriek tomu bude v nasledujúcich mesiacoch dochádzať k rôznym otrasom. Investori začali tento rok s nižšou miery dôvery, ale očakávame, že v druhej polovici roka sa dôvera v trh zvýši," uviedol partner v CMS Slovakia Juraj Fuska.



V regióne strednej a východnej Európy podľa neho zostáva v oblasti fúzií a akvizícií veľa príležitostí. "Veríme, že ochota investorov pri realizácii obchodov, ktorú sme videli minulý rok, bude pokračovať aj v tomto roku," dodal Fuska.



Štúdia odhalila, že hlavným motorom transakcií bol vlani vstup na nové trhy (39 %), čo oproti roku predtým predstavuje mierny pokles o štyri percentá. Minulý rok došlo aj k poklesu obchodov zahŕňajúcich akvizíciu konkurenta, a to z 32 % v roku 2021 na 28 % v roku 2022. Tento trend podľa CMS odzrkadľuje stav, keď investori ustúpili od akvizícií usilujúcich sa o postpandemickú konsolidáciu výnosov a nákladov.



Vlani došlo k výraznému nárastu takzvaných earn-outs, na základe ktorých dostane predajca ďalšie platby až na základe budúcej výkonnosti podniku, ktorý predal. Použitie tohto nástroja vyskočilo zo 14 percent v roku 2020 na 27 percent v minulom roku. "Ide o zabezpečenie toho, aby sa cena zaplatená za podnikanie merala počas dlhšieho obdobia, než len na základe referenčných finančných rokov, ktorým dominovala pandémia," vysvetlil Fuska.



Štúdia CMS uviedla, že vlani prišlo aj k výraznejšiemu nárastu používania nástroja "locked box". Pri tomto mechanizme sa stanovuje pevná kúpna cena bez jej úpravy ku dňu realizácie transakcie a dôvodom jej použitia je vyššia istota, že sa transakcia finančne zrealizuje. Túto možnosť využilo až 62 % obchodníkov, pričom rok pred tým to bolo 51 %.



Pri fúziách a akvizíciách sa podľa CMS čoraz dôležitejšími stávajú faktory environmentálneho, sociálneho a riadiaceho postavenia a udržateľnosti. Investori čelia tlaku na dodržiavanie vyšších štandardov riadenia vo všetkých odvetviach a geografických regiónoch. Tieto faktory sa začínajú objavovať ako súčasť procesu due diligence (33 %) a v transakčných dokumentoch (45 %).