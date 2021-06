Obchodná bilancia Fínska skĺzla v apríli do deficitu

Helsinki 7. júna (TASR) - Fínska obchodná bilancia skĺzla v apríli v medziročnom porovnaní do deficitu, keď vývoz síce výrazne rástol, rast dovozu bol však ešte prudší. Ukázali to v pondelok zverejnené predbežné údaje fínskeho colného úradu.



Fínsko zaznamenalo v apríli obchodný deficit na úrovni 265 miliónov eur, čo predstavuje schodok už štvrtý mesiac po sebe. V rovnakom období pred rokom však krajina dosiahla prebytok zahraničného obchodu na úrovni 185 miliónov eur.



Vývoz síce v apríli medziročne vzrástol takmer o pätinu, rast dovozu bol však omnoho výraznejší. Export sa v porovnaní s aprílom minulého roka zvýšil o 18,3 %, zatiaľ čo dovoz až o 27,9 %.



Vývoz do ostatných štátov Európskej únie vzrástol o 21,9 % a dovoz z týchto krajín sa zvýšil o 33,1 %. Výraznejší rast dovozu než vývozu zaznamenalo Fínsko aj v prípade štátov mimo EÚ. Export do nich sa zvýšil o 14,3 %, dovoz z nich však vzrástol až o 24,6 %.