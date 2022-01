Obchodná bilancia Japonska sa v decembri skončila s deficitom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Tokio 20. januára (TASR) - Zahranično-obchodná bilancia Japonska sa aj v decembri skončila so schodkom. Prispeli k tomu stúpajúce ceny energií a slabší jen. Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo financií.Podľa najnovších údajov Japonsko vykázalo za december 2021 schodok v obchode s tovarom vo výške 582,2 miliardy jenov (4,48 miliardy eur). Ekonómovia pritom očakávali deficit 784,1 miliardy JPY po nadol revidovanom schodku 955,6 miliardy JPY v novembri (pôvodne -954,8 miliardy JPY).Vývoz sa v decembri zvýšil medziročne o 17,5 %, čo bolo viac ako jeho nárast o 16 %, ktorý predpovedali analytici, ale slabšie tempo ako 20,5 % v novembri.Dovoz vzrástol medziročne o 41,1 %, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že stúpne o 42,8 % po novembrovom zvýšení o 43,8 %.Dovoz rástol už 11 mesiacov po sebe a vývoz 10 mesiacov po sebe, uviedlo ministerstvo financií.Za celý rok 2021 vzrástol dovoz o 24,3 %, vývoz o 21,5 % a deficit obchodnej bilancie dosiahol 1,472 bilióna JPY.Negatívny vplyv pandémie nového koronavírusu na výrobu a inú ekonomickú činnosť bol obrovskou brzdou pre tretiu najväčšiu svetovú ekonomiku.Ceny ropy a zemného plynu pritom vlani vyleteli na niekoľkoročné maximá, čo prispelo k celosvetovým obavám z inflácie. Japonsko dováža takmer všetku svoju ropu a plyn a draho platí, keď ceny stúpajú.Slabý jen, ktorý je prínosom pre japonský export, zároveň predražuje dovoz. Americký dolár sa nedávno obchodoval za približne 114 japonských jenov, čo je nárast oproti približne 104 jenom pred rokom.Analytici spoločnosti SMBC Nikko Securities sa domnievajú, že rýchle oživenie japonského exportu je nepravdepodobné, čiastočne preto, že automobilky čelia problémom s dodávkami čipov. Očakáva sa preto, že zotavovanie hospodárstva bude postupné.Premiér Fumio Kišida sľúbil, že vráti Japonsko späť na cestu rastu tým, že bude podporovať podnikanie, digitálne technológie a investície do udržateľnej energie.(1 EUR = 129,86 JPY)