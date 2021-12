Budapešť 2. decembra (TASR) - Obchodná bilancia Maďarska skĺzla v septembri do deficitu, pod čo sa podpísal vysoký rast dovozu. Uviedol to vo štvrtok maďarský štatistický úrad, ktorý zverejnil konečné údaje.



Ako štatistici informovali, Maďarsko zaznamenalo v septembri obchodný schodok 128 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka evidovalo prebytok na úrovni 1,19 miliardy eur.



Obchodný deficit tak dvojnásobne prekonal očakávania ekonómov. Tí počítali za september so schodkom iba na úrovni 62 miliónov eur.



Za zhoršením obchodnej bilancie v septembri bol najmä dovoz, ktorý vzrástol medziročne o 14,3 %. Na druhej strane, hodnota vývozu sa v porovnaní so septembrom minulého roka prakticky nemenila.