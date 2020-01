Obchodná bilancia Rakúska sa v októbri vrátila k prebytku

Viedeň 9. januára (TASR) - Obchodná bilancia Rakúska sa v októbri minulého roka vrátila do prebytku. Umožnil to rast vývozu, zatiaľ čo dovoz klesol. Uviedol to vo štvrtok rakúsky štatistický úrad.



V októbri dosiahlo Rakúsko obchodný prebytok 301,22 milióna eur, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka evidovalo deficit na úrovni 619,54 milióna eur. Export vzrástol medziročne o 3,2 %, zatiaľ čo dovoz v rovnakom rozsahu klesol.



Z jednotlivých krajín prebytok podporili krajiny mimo Európskej únie. Obchodný prebytok Rakúska s nimi sa zvýšil na 443,11 milióna eur z 22,22 milióna eur v októbri 2018, keď export do spomínaných štátov vzrástol o 8,6 %. Dovoz, naopak, o 1,1 % klesol.



Na druhej strane rakúsky obchod s krajinami EÚ zaznamenal schodok, jeho hodnota sa však výrazne znížila. Zatiaľ čo v októbri 2018 dosiahol obchodný deficit Rakúska s krajinami EÚ 641,76 milióna eur, v októbri minulého roka to bolo 141,89 milióna eur.