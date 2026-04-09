Obchodná bilancia sa vo februári skončila po 2 mesiacoch prebytkom
Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vo februári 2026 vyviezol tovar v hodnote 9,3 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o 1,3 %.
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vo februári 2026 vyviezol tovar v hodnote 9,3 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o 1,3 %. O niečo výraznejší bol pokles dovozu, jeho hodnota sa znížila o 2,5 % na 8,9 miliardy eur. Vývoz tak medziročne klesol druhý mesiac po sebe, dovoz tretí. Obchodná bilancia sa vo februári 2026 skončila po dvoch mesiacoch opäť prebytkom v objeme 321,6 milióna eur, čo bolo medziročne o 111,4 milióna eur viac. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V štruktúre exportu vykázala medziročný pokles polovica z desiatich obchodovaných tried. Najvýznamnejší vplyv na celkový vývoj mala trieda minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály, ktorá zahŕňa energetické suroviny. Vo februári 2026 bola hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede medziročne nižšia takmer o 24 %.
Medziročný pokles importu pokračoval u väčšiny obchodovaných tried aj vo februári, konkrétne v šiestich z desiatich tried. Aj na pokles celkového dovozu mala najväčší vplyv trieda minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály, ktorá zahŕňa dovoz ropy, elektrickej energie a zemného plynu. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o 16 %.
Najviac obchodovanou triedou v zahraničnom obchode Slovenska boli vo februári 2026 stroje a prepravné zariadenia s takmer 63-percentným podielom na celkovom vývoze a viac ako 47-percentným podielom na celkovom dovoze.
Do členských štátov EÚ smerovalo viac ako 78 % hodnoty februárového vývozu a dovoz z nich tvoril 66 %. Vývoz do EÚ medziročne klesol o približne 1 % a dovoz vzrástol o takmer 5 %. Do nečlenských krajín EÚ export medziročne klesol o 3 % a dovoz z týchto krajín bol nižší o vyše 14 %.
S členskými štátmi EÚ mala Slovenská republika prebytok februárovej obchodnej bilancie vo výške takmer 1,4 miliardy eur. Naopak, obchodovanie s krajinami mimo Európskej únie sa skončilo so schodkom viac ako jedna miliarda eur.
Za január a február 2026 sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2025 znížil o 1,5 % na 17,7 miliardy eur a dovoz klesol o 1,8 % na 17,6 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 107,4 milióna eur. Za prvé dva mesiace minulého roka bola bilancia v prebytku 57,7 milióna eur.
Vývoz tovaru sa podľa spresnených údajov za január 2026 medziročne znížil o 1,8 % na 8,4 miliardy eur a dovoz klesol o 1 % na 8,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 214,2 milióna eur. V januári 2025 bol pritom deficit v objeme 152,5 milióna eur.
V štruktúre exportu vykázala medziročný pokles polovica z desiatich obchodovaných tried. Najvýznamnejší vplyv na celkový vývoj mala trieda minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály, ktorá zahŕňa energetické suroviny. Vo februári 2026 bola hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede medziročne nižšia takmer o 24 %.
Medziročný pokles importu pokračoval u väčšiny obchodovaných tried aj vo februári, konkrétne v šiestich z desiatich tried. Aj na pokles celkového dovozu mala najväčší vplyv trieda minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály, ktorá zahŕňa dovoz ropy, elektrickej energie a zemného plynu. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o 16 %.
Najviac obchodovanou triedou v zahraničnom obchode Slovenska boli vo februári 2026 stroje a prepravné zariadenia s takmer 63-percentným podielom na celkovom vývoze a viac ako 47-percentným podielom na celkovom dovoze.
Do členských štátov EÚ smerovalo viac ako 78 % hodnoty februárového vývozu a dovoz z nich tvoril 66 %. Vývoz do EÚ medziročne klesol o približne 1 % a dovoz vzrástol o takmer 5 %. Do nečlenských krajín EÚ export medziročne klesol o 3 % a dovoz z týchto krajín bol nižší o vyše 14 %.
S členskými štátmi EÚ mala Slovenská republika prebytok februárovej obchodnej bilancie vo výške takmer 1,4 miliardy eur. Naopak, obchodovanie s krajinami mimo Európskej únie sa skončilo so schodkom viac ako jedna miliarda eur.
Za január a február 2026 sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2025 znížil o 1,5 % na 17,7 miliardy eur a dovoz klesol o 1,8 % na 17,6 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 107,4 milióna eur. Za prvé dva mesiace minulého roka bola bilancia v prebytku 57,7 milióna eur.
Vývoz tovaru sa podľa spresnených údajov za január 2026 medziročne znížil o 1,8 % na 8,4 miliardy eur a dovoz klesol o 1 % na 8,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 214,2 milióna eur. V januári 2025 bol pritom deficit v objeme 152,5 milióna eur.