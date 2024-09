Bratislava 6. septembra (TASR) - Obchodná bilancia SR v júli 2024 pokračovala s prebytkom v objeme 205,8 milióna eur. V rovnakom období minulého roka sa skončila bilancia zahraničného obchodu s dvojnásobne vyšším prebytkom, a to v hodnote 419,4 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v júli 2024 podľa predbežných výsledkov hodnotu 8,2 miliardy eur pri medziročnom raste o 2 %. Po dvoch mesiacoch mal tak export opäť medziročne vyššiu hodnotu. Najvýznamnejšie sa na tom podieľal vyšší export trhových výrobkov, teda produktov odvetví, ako sú spracovanie kovov, hutníctvo či gumárstvo. Nadol ťahal export predovšetkým nižší vývoz automobilov.



Dovoz tovaru rástol v júli rýchlejšie ako vývoz. V porovnaní s júlom minulého roka stúpol o 4,9 % na 8 miliárd eur. Napriek tomu dosiahol najnižšiu hodnotu od januára tohto roka.



Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo v siedmom mesiaci tohto roka medziročný rast sedem z nich. Podstatný vplyv na vývoj slovenského vývozu mala druhá najobchodovanejšia trieda v zahraničnom obchode SR - trhové výrobky-, kam patria produkty odvetví ako sú spracovanie kovov, hutníctvo, či gumárstvo. Hodnota tovaru bola medziročne vyššia až o vyše 15 %. Vyššiemu rastu celkového vývozu zabránil 2,5-percentný pokles triedy stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov.



V štruktúre dovozu vykázalo v júli oproti rovnakému mesiacu minulého roka rast až deväť z desiatich tried. Na zvýšení celkového dovozu sa najviac podpísal rast importu v triede chemikálie a príbuzné výrobky. Hodnota tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia až o 13,9 %.



Najobchodovanejšia trieda v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 58,8 % na celkovom vývoze a 48,5 % na celkovom dovoze.



Do členských štátov EÚ smerovalo 76,6 % vývozu SR a dovoz z nich tvoril 65,7 %. Vývoz do členských štátov EÚ v júli medziročne vzrástol o 1,5 %. Dovoz z členských štátov EÚ bol vyšší o 5,8 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne vzrástol o 3,9 %. Dovoz z týchto krajín bol vyšší o 3,4 %.



Za prvých sedem mesiacov tohto roka sa vývoz medziročne znížil o 3,5 % na 61,7 miliardy eur a dovoz sa znížil o 3,8 % na 58,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka bolo o 68,3 milióna eur nižšie.



Za január až jún 2024 sa podľa spresnených údajov znížil medziročne vývoz o 4,3 % na 53,5 miliardy eur a dovoz sa znížil o 5,1 % na 50,7 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,8 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka sa skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom v objeme 2,5 miliardy eur.