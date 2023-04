Obchodná bilancia Talianska sa vo februári prehupla do prebytku

Rím 18. apríla (TASR) - Taliansko vykázalo vo februári 2023 prebytok zahranično-obchodnej bilancie, keďže export vzrástol viac ako import. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry RTTNews.



Konkrétne, tretia najväčšia ekonomika eurozóny vykázala za február 2023 obchodný prebytok 2,11 miliardy eur po deficite 1,475 miliardy eur v rovnakom mesiaci minulého roka 2022 a januárovom schodku v obchode vo výške 4,24 miliardy eur.



Export vzrástol vo februári medziročne o 10,8 % na 52,5 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 3,1 % na 50,3 miliardy eur, keďže ceny energií klesali.



Export do krajín Európskej únie (EÚ) stúpol vo februári o 5,5 % a do štátov, ktoré nie sú členmi bloku vyskočil až o 17,2 %.



ISTAT uviedol tiež, že dovozné ceny vo februári klesli medzimesačne o 1,7 %, ale medziročne vzrástli o 1,3 %.