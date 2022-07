Obchodná bilancia Talianska skĺzla v máji do deficitu

Rím 18. júla (TASR) - Talianska zahranično-obchodná bilancia skĺzla v máji v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka do deficitu, keď rast dovozu výrazne prekonal tempo rastu vývozu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje talianskeho štatistického úradu.



Taliansko zaznamenalo v máji obchodný deficit 12 miliónov eur. V rovnakom období roka 2021 vykázalo obchodný prebytok na úrovni 5,63 miliardy eur.



Vývoz sa síce medziročne zvýšil, a to solídnym tempom o 29,5 %. Dovoz však vzrástol až o 48,8 %. Dôvodom boli najmä energie, pri ktorých sa v dôsledku rastu cien zvýšila hodnota ich dovozu o viac než 160 %.



Z geografického hľadiska sa pod prepad do deficitu podpísali najmä štáty mimo Európskej únie. Voči ostatným krajinám EÚ zaznamenalo Taliansko obchodný prebytok na úrovni 246 miliónov eur.



V medzimesačnom porovnaní sa však situácia v zahraničnom obchode Talianska vyvíjala omnoho lepšie, keď v apríli vykázala krajina obchodný deficit až 3,64 miliardy eur. Bol to druhý najvyšší schodok v tomto roku, pričom najvyšší deficit evidovalo Taliansko v januári, a to na úrovni 5,13 miliardy eur.