Obchodná dohoda medzi USA a Čínou zníži dopyt po tovare z Európy

Berlín 25. januára (TASR) - Obchodná dohoda medzi Spojenými štátmi a Čínou zníži dopyt po tovare z Európy. Upozornili na to tento týždeň experti, podľa ktorých to pravdepodobne najviac zasiahne a Nemecko.



Washington a Peking podpísali 15. januára prvú fázu obchodnej dohody, ktorá nastolila prímerie v ich 18-mesačnom spore. Čína sa pritom zaviazala, že nakúpi viac tovaru a služieb z USA. Prvá fáza dohody tak presmeruje toky v rámci svetového obchodu a zníži dopyt po európskom tovare v hodnote takmer 10 miliárd eur, uviedol Gabriel Felbermayr, prezident Inštitútu pre svetovú ekonomiku v nemeckom Kiele.



Európska únia (EÚ) teraz skúma, či je dohoda v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Podľa Felbermayra v rámci EÚ zasiahne dohoda zvlášť Nemecko, a v rámci jednotlivých odvetví najmä výrobu lietadiel a áut. Existuje podozrenie, že americko-čínska dohoda podkopáva základnú zásadu WTO, ktorou je obchod bez diskriminácie, keďže sa opiera o bilaterálny obchod. „Čína, ktorá opakovane trvala na mnohostrannom obchodnom systéme, sa tak stáva spolupáchateľom pri porušovaní základných princípov WTO,“ uviedol Felbermayr. Obchodná dohoda s USA požaduje od Číny, aby zvýšila dovoz určitého amerického tovaru a služieb v priebehu dvoch rokov o 200 miliárd USD (181,21 miliardy eur), čo je zhruba dvojnásobok hodnoty z roku 2017.



Len tento rok a len v rámci výrobného sektora by sa mal dovoz do Číny zo Spojených štátov zvýšiť takmer o 33 miliárd USD a na budúci rok takmer o 45 miliárd USD v porovnaní so základným rokom 2017, teda pred začiatkom obchodného sporu.



„EÚ, ktorá sa podieľa približne jednou pätinou na dovoze priemyselného tovaru do Číny, je obzvlášť zraniteľná voči obchodným diverziám v tejto oblasti,“ uviedol Felbermayr. Pripomenul, že 10 najväčších skupín produktov, ktoré Čína dováža z EÚ, sú z výrobného sektora bloku.



V absolútnom vyjadrení na tom najviac stratia výrobcovia lietadiel v EÚ (zhruba 3,7 miliardy USD), vozidiel (2,4 miliardy USD) a strojov (1,4 miliardy USD). „Postihnuté priemyselné odvetvia sa nachádzajú hlavne v Nemecku, ale výrazne to zasiahne aj Francúzsko,“ povedal Felbermayr.



Hospodársky rast Nemecka sa v minulom roku spomalil na 0,6 %, čo bol najslabší výsledok od roku 2013. Dôvodom bol najmä pokles výroby, keďže výrobcovia čelili menšiemu zahraničnému dopytu v dôsledkom obchodného sporu medzi USA a Čínou.



Federácia nemeckého priemyslu (BDI) upozornila, že neočakáva citeľnejšie zlepšenie výroby a výraznejšie oživenie jej rastu, preto predpokladá, že sa celkový rast Nemecka v tomto roku opäť spomalí.