Obchodná komora: Iba 1 % podnikov hodnotí komunikáciu vlády pozitívne

Bratislava 19. januára (TASR) – Komunikácia vlády SR s inštitúciami podnikateľského sektora bola v roku 2022 najhoršia od roku 2010. Pozitívne ju hodnotilo iba 1 % účastníkov prieskumu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), negatívne 59 %. Podrobné výsledky prieskumu spolu s vlastnou makroekonomickou prognózou na rok 2023 chce SOPK predstaviť v utorok (24. 1.) na tradičnej konferencii."



Ako ďalej informovala komora, od roku 2015 má podiel pozitívnych hodnotení komunikácie vlády s podnikateľmi mierne klesajúci trend, zatiaľ čo podiel negatívnych hodnotení, naopak, mierne stúpa. V roku 2020 sa pozitívne vyjadrilo 5 % respondentov, v roku 2021 len 4 %. Negatívny postoj v roku 2020 malo 49 % účastníkov prieskumu a v roku 2021 ich podiel stúpol na 50 %.



Podmienky na podnikanie v roku 2022 v medziročnom porovnaní hodnotili respondenti prieskumu výrazne negatívnejšie, o čom svedčí rádovo desaťkrát vyšší podiel nepriaznivých (61 %) ako priaznivých hodnotení (6 %). V roku 2021 totiž kladné hodnotenie prezentovalo 12 % a negatívne 45 % respondentov.



Rovnako negatívne sú tiež očakávania podnikateľov spojené s rokom 2023. Priaznivé podmienky na podnikanie očakáva len 6 % účastníkov prieskumu, nepriaznivé 59 %.



Najdôležitejším z opatrení, ktoré mala vláda v roku 2022 na zlepšenie podnikateľského prostredia realizovať, ale podľa SOPK neurobila tak, bolo zmiernenie dôsledkov extrémne vysokej inflácie a nárastu cien energií. S výrazným odstupom nasledovalo zníženie daňových a odvodových sadzieb, uľahčenie administratívnej náročnosti podnikania a zrýchlenie budovania infraštruktúry vo všetkých oblastiach, podpora investícií, výskumu a inovácií pre domáce a zahraničné subjekty a ďalšie.



Za najväčšie riziko pre podnikanie vlani považovali členovia SOPK zapojení do prieskumu rast cien vstupov, najmä rast cien energií, po ňom vysoké daňové a odvodové zaťaženie a na treťom mieste nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.



Hospodársku politiku vlády v minulom roku hodnotili pozitívne 2 % respondentov (4 % v roku 2021), negatívne sa o nej vyjadrilo až 68 % (56 % v roku 2021) respondentov. Pozitívne tak hodnotil činnosť vlády v roku 2022 druhý najnižší podiel účastníkov prieskumu od roku 2010 a zároveň negatívne hodnotenia vyjadril najvyšší podiel respondentov od roku 2010.



Dlhodobo pozitívne je v prieskumoch hodnotené členstvo Slovenska v EÚ. V roku 2022 sa kladne vyjadrilo 81 % členov SOPK, ktorí sa zúčastnili na prieskume. Jednoznačne vstup do EÚ odmietli len dvaja respondenti. Takmer polovica účastníkov prieskumu (48 %) však zároveň nesúhlasí s presunom viac právomocí do Bruselu.



Účastníci prieskumu považujú vysokú mieru inflácie, s ktorou sa stretli v roku 2022, za výrazne ohrozujúcu ich podnikateľské aktivity, zhoduje sa na tom 96 % respondentov. Opatrenia vlády na zmiernenie negatívnych dosahov vysokej inflácie hodnotia respondenti krajne negatívne, len 2 % z nich považujú opatrenia za postačujúce.



Ekonomický prieskum medzi svojimi členmi realizuje SOPK od roku 1998, tento najnovší v októbri a novembri 2022. Zúčastnilo sa na ňom 155 respondentov.