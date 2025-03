Mihók: Memorandum s Uzbekistanom podporí obchodnú spoluprácu

Bratislava 4. marca (TASR) - Memorandum o porozumení medzi Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) a Uzbeckou obchodnou a priemyselnou komorou podporí a zvýši ekonomickú a obchodnú spoluprácu formou delegácií, návštev veľtrhov a výstav, odborných diskusií a výmeny obchodných kontaktov medzi firmami. Informovala o tom v utorok SOPK po podpise memoranda oboma stranami.



"Uzbekistan je jednou z kľúčových krajín Strednej Ázie. Je to krajina, s ktorou sme historicky mali ešte ako Československo pomerne široké obchodné kontakty. A práve preto sme sa rozhodli spolu s uzbeckou komorou podpísať dohodu o spolupráci a aj vykonávajúci protokol, ktorý má umožniť rýchlejšiu výmenu informácií medzi obidvoma štruktúrami, podporu podnikateľských aktivít na jednej aj na druhej strane, ako aj organizovanie podnikateľských misií," uviedol predseda SOPK Peter Mihók.



Táto spolupráca je podľa Mihóka veľmi perspektívna a to najmä vzhľadom na to, že komora sa snaží hľadať nové trhy, na ktorých majú slovenskí podnikatelia šancu uspieť. Komora plánuje vykonať prvé aktivity smerom zo Slovenska do Uzbekistanu už v tomto roku. Predseda SOPK v tejto súvislosti priblížil, že v Uzbekistane sa bude organizovať veľké medzinárodné investičné fórum.



"Verím, že v priebehu najbližších dvoch rokov budeme môcť konštatovať nárast vzájomnej výmeny, ale možno aj investičných aktivít Slovenska v Uzbekistane," uzavrel Mihók.