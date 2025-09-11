< sekcia Ekonomika
Obchodná komora vidí v 3. konsolidačnom balíku negatíva aj prínosy
Komora upozornila, že podnikanie na Slovensku, podobne ako pri predchádzajúcich opatreniach, nedostáva za zhoršenie podmienok prakticky žiadnu protihodnotu.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) pozitívne hodnotí, že si vláda osvojila niektoré jej opatrenia, ktoré komora navrhla v júli vo svojom vyhlásení k aktuálnej ekonomickej situácii. Zároveň však považuje 3. balík konsolidačných opatrení, ktorý má priniesť 2,7 miliardy eur, za krok prinášajúci ďalšiu záťaž podnikateľskému sektoru, a tým následne nepriamo aj obyvateľstvu, uviedla vo štvrtok SOPK.
Komora upozornila, že podnikanie na Slovensku, podobne ako pri predchádzajúcich opatreniach, nedostáva za zhoršenie podmienok prakticky žiadnu protihodnotu. Tým sa zhoršuje prostredie, v ktorom pôsobí, a následne aj jeho postavenie v medzinárodnej konkurencii. Konsolidácia nerieši viacero dlhodobo existujúcich problémov, ako napríklad negatívny vplyv odchodov do predčasného starobného dôchodku, čo výrazne zaťažilo nielen rozpočet verejných financií, ale aj podmienky na podnikanie.
SOPK, podobne ako podnikateľské zväzy, kritizuje navrhované úsporné opatrenia na strane vlády. Tie sú podľa nej len všeobecne popísané, vo viacerých prípadoch sú len ťažko priebežne kontrolovateľné a vyhodnotiteľné odbornou verejnosťou a pravdepodobne len ťažko splniteľné.
Konsolidačné opatrenia sa podľa komory musia prijímať nielen z pohľadu vyrovnaného hospodárenia štátu, ale aj tak, aby podporili rast ekonomiky poskytnutím stimulačných opatrení pre podnikateľský sektor. „Rast je možný len na základe pozitívnej motivácie podnikania. Rozhodujúcim činiteľom by tu mali byť opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ako je zníženie daňového a odvodového zaťaženia, zníženie administratívnej záťaže podnikania, pomoc pri riešení cien energií, pružnosť pri zamestnávaní pracovnej sily a mnohé ďalšie, veľmi často relatívne lacno a rýchlo realizovateľné,“ uviedla SOPK.
Práca v súkromnom podnikaní musí podľa SOPK byť z hľadiska rozhodovania mladých ľudí príťažlivejšia ako vo verejnom sektore, ak nechceme postupovať „gréckou“ cestou. Rovnako postoj pri zlepšovaní výberu dane z pridanej hodnoty je málo dôrazný, hoci práve razantnejší by umožnil výrazne zvýšiť rozpočtové príjmy.
Komora upozornila, že podnikanie na Slovensku, podobne ako pri predchádzajúcich opatreniach, nedostáva za zhoršenie podmienok prakticky žiadnu protihodnotu. Tým sa zhoršuje prostredie, v ktorom pôsobí, a následne aj jeho postavenie v medzinárodnej konkurencii. Konsolidácia nerieši viacero dlhodobo existujúcich problémov, ako napríklad negatívny vplyv odchodov do predčasného starobného dôchodku, čo výrazne zaťažilo nielen rozpočet verejných financií, ale aj podmienky na podnikanie.
SOPK, podobne ako podnikateľské zväzy, kritizuje navrhované úsporné opatrenia na strane vlády. Tie sú podľa nej len všeobecne popísané, vo viacerých prípadoch sú len ťažko priebežne kontrolovateľné a vyhodnotiteľné odbornou verejnosťou a pravdepodobne len ťažko splniteľné.
Konsolidačné opatrenia sa podľa komory musia prijímať nielen z pohľadu vyrovnaného hospodárenia štátu, ale aj tak, aby podporili rast ekonomiky poskytnutím stimulačných opatrení pre podnikateľský sektor. „Rast je možný len na základe pozitívnej motivácie podnikania. Rozhodujúcim činiteľom by tu mali byť opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ako je zníženie daňového a odvodového zaťaženia, zníženie administratívnej záťaže podnikania, pomoc pri riešení cien energií, pružnosť pri zamestnávaní pracovnej sily a mnohé ďalšie, veľmi často relatívne lacno a rýchlo realizovateľné,“ uviedla SOPK.
Práca v súkromnom podnikaní musí podľa SOPK byť z hľadiska rozhodovania mladých ľudí príťažlivejšia ako vo verejnom sektore, ak nechceme postupovať „gréckou“ cestou. Rovnako postoj pri zlepšovaní výberu dane z pridanej hodnoty je málo dôrazný, hoci práve razantnejší by umožnil výrazne zvýšiť rozpočtové príjmy.