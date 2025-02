Obchodná politika USA urobila zo zlata najperspektívnejšie aktívum

Londýn 17. februára (TASR) - Obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa spôsobila, že zo zlata sa v posledných týždňoch stalo najperspektívnejšie investičné aktívum. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v pondelok odvolala na denník Financial Times (FT).



"Čím viac ciel sa uvalí, tým viac sa naruší globálny obchod a tým lepšie pre zlato," cituje denník Jamesa Steela, analytika vzácnych kovov v britskej banke HSBC. Cena zlata od Trumpovej inaugurácie prekonala nový rekord a dosiahla 2942,70 dolára (2808,46 eura) za trójsku uncu (31,1 gramu). Nárast od 20. januára predstavoval 7 %. Tento trend urobil zo zlata najsľubnejšie aktívum, konštatuje FT.



"Chaos na celom svete" pomohol zvýšiť dopyt po zlate ako bezpečnom aktíve, uviedol pre FT Mark Bristow, generálny riaditeľ kanadskej ťažobnej spoločnosti Barrick Gold. Z pohľadu trhu existuje len jedna rezervná mena, ktorú "centrálne banky ani politici nemôžu vytlačiť - a to je zlato", dodal Bristow.



Celosvetový dopyt po zlate vzrástol v minulom roku o viac než jedno percento na rekordných takmer 4975 ton. Podľa údajov Svetovej rady pre zlato (WGC) to oproti roku 2023 predstavuje rast o 1,54 %. Spotové ceny zlata sa v minulom roku zvýšili o 27 %, čo predstavuje najvýraznejší rast cien od roku 2010. V raste pokračujú aj tento rok, pričom nahor ich naďalej tlačí najmä zvyšujúce sa geopolitické napätie a neistota vyvolaná snahami USA o prepísanie pravidiel globálneho obchodu.



(1 EUR = 1,0478 USD)