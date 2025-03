Odborníci: Obchodná vojna medzi EÚ a USA by dopadla horšie pre Úniu

Bratislava 24. marca (TASR) - Zachovanie intenzívnej obchodnej výmeny medzi Európskou úniou (EÚ) a USA je nepochybne v záujme spotrebiteľov oboch ekonomík. Potenciálna obchodná vojna by navyše znamenala ďaleko negatívnejšie dôsledky pre EÚ než pre Spojené štáty. Pokles medzinárodného obchodu by viedol k zníženiu hospodárskeho rastu Únie, potenciálne k recesii. Upozornil na to Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).



"Európska únia stojí pred kritickým bodom svojej obchodnej politiky. Aby si naďalej dokázala udržať svoj globálny význam, musí byť schopná držať krok s novým trendom globalizácie, odstrániť regulačné bariéry a podporiť inovácie. Na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ v čoraz komplexnejšom globálnom prostredí je trhovo orientovaný prístup existenčne nevyhnutný," skonštatoval inštitút.



Odborníci vysvetlili, že kým hodnota celkového exportu EÚ dosahuje viac ako 50 % hrubého domáceho produktu (HDP), v prípade USA je to len 11 %. Preto očakávajú výraznejšie následky pre Úniu. Obchodná vojna by navyše predražila nielen nákupy európskych spotrebiteľov, ale aj podnikateľov, ktorí sú závislí na dodávkach zo zahraničia, doplnil inštitút.