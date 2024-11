Patsalides: Obchodná vojna s USA môže priviesť Európu do recesie

Nikózia 21. novembra (TASR) - Európa bude trpieť v prípade novej obchodnej vojny so Spojenými štátmi. Mohla by sa prepadnúť do recesie spojenej s vysokou infláciou. Vyhlásil to vo štvrtok Christodoulos Patsalides, guvernér cyperskej centrálnej banky a člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Novozvolený americký prezident Donald Trump v predvolebnej kampani sľúbil, že uvalí clá na väčšinu dovozu. Povedal tiež, že Európa zaplatí veľkú cenu za to, že roky mala v obchode s USA obrovský prebytok.



"Napätie v obchode rastie," povedal Patsalides na konferencii. Skonštatoval, že ak sa Trumpove hrozby naplnia, výsledkom môže byť vysoká inflácia, recesia či v horšom prípade stagflácia. Napriek týmto hrozbám by ECB mohla zatiaľ pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb, pričom ďalšia redukcia by mohla prísť v decembri, dodal Patsalides.



Rast ekonomiky eurozóny je však už nejaký čas slabý, znižovanie sadzieb musí byť preto postupné a musí sa riadiť prichádzajúcimi údajmi z euroregiónu, zdôraznil Patsalides. "Ak prichádzajúce údaje a nové prognózy v decembri potvrdia náš základný scenár, bude tu priestor na pokračovanie znižovania sadzieb stabilným tempom a v stabilnom rozsahu," uviedol.



ECB tento rok znížila úrokové sadzby dohromady o 75 bázických bodov na 3,25 % a investori očakávajú ďalšiu redukciu na zasadnutí 12. decembra, pričom väčšina z nich predpovedá pokračovanie znižovania na každom zasadnutí do júna budúceho roka.



Patsalides však varoval, že inflačné tlaky, najmä z potenciálnych ponukových šokov, stále predstavujú riziko, rovnako ako vytrvalý rast cien služieb.



Inflácia v eurozóne v uplynulých mesiacoch klesla a teraz sa očakáva, že v nasledujúcich mesiacoch bude oscilovať okolo cieľa ECB na úrovni 2 %. Potom by sa mohla ustáliť na cieľovej úrovni v prvej polovici roka 2025, čo by bolo skôr, ako ECB pôvodne predpovedala.