Začali platiť obchodné dohody Británie s Austráliou a Novým Zélandom

Londýn 31. mája (TASR) - Bilaterálne dohody o voľnom obchode, ktoré uzatvorilo po brexite Spojené kráľovstvo s Austráliou a Novým Zélandom, vstúpili v stredu do platnosti. Na ich základe v oboch krajinách ázijsko-tichomorského regiónu odpadajú dovozné clá na mnohé britské tovary. Uľahčujú sa aj podmienky v oblasti obchodu so službami alebo pri vydávaní víz pre dlhodobé pobyty. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



Dohody čelia aj kritike, najmä zo strany britských poľnohospodárov. Po prechodnom období budú totiž zrušené všetky clá a dane na dovoz jahňacieho a hovädzieho mäsa do Spojeného kráľovstva. Britskí poľnohospodári varujú, že nedokážu efektívne konkurovať oveľa väčším farmám v Austrálii a na Novom Zélande. Zaznievajú aj pochybnosti o celkovom prínose dohôd pre britskú ekonomiku. Podľa prepočtov vlády v Londýne by mala napríklad dohoda s Austráliou v dlhodobom horizonte do roku 2035 prispieť k zvýšeniu jej výkonu iba o 0,08 %.



Dohodu okrem iných kritizoval bývalý britský minister poľnohospodárstva George Eustice, inak zarytý stúpenec brexitu, podľa ktorého Británia obchodným partnerom odovzdáva príliš veľa a dostáva za to príliš málo.