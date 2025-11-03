< sekcia Ekonomika
Obchodné dohody EÚ urýchlili rast vývozu a podporili diverzifikáciu
Správa, ktorá sa vzťahuje na rok 2024 a prvú polovicu roka 2025, konštatuje, že obchodné dohody EÚ zvyšujú odolnosť a konkurencieschopnosť európskych hospodárskych subjektov.
Autor TASR
Brusel 3. novembra (TASR) - Rozsiahla sieť obchodných dohôd Európskej únie (EÚ) pomáha európskym spoločnostiam nachádzať alternatívne trhy pre ich vývoz a znižovať závislosť v náročnom geopolitickom prostredí. Vyplýva to z piatej výročnej správy o vykonávaní a presadzovaní obchodnej politiky EÚ, ktorú v pondelok zverejnila Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.
Správa, ktorá sa vzťahuje na rok 2024 a prvú polovicu roka 2025, konštatuje, že obchodné dohody EÚ zvyšujú odolnosť a konkurencieschopnosť európskych hospodárskych subjektov.
Vlani vzrástol dvojnásobne vývoz tovarov do 76 preferenčných obchodných partnerských krajín ako vývoz do krajín, na ktoré sa nevzťahujú dohody o voľnom obchode, pomer bol 1,4 % oproti 0,7 %. Napríklad vývoz EÚ do Kanady sa od roku 2017 zvýšil o 51 % v porovnaní s 20 % do zvyšku sveta.
Celkový vývoz agropotravinárskych produktov EÚ dosiahol v roku 2024 nový rekord vo výške 235 miliárd eur (nárast o 2,8 % v porovnaní s rokom 2023). Vývoz agropotravinárskych produktov do preferenčných partnerských krajín v hodnote 138 miliárd eur sa zvýšil o 3,6 % v porovnaní s 1,6 % s partnermi mimo dohôd o voľnom obchode.
Obchod EÚ so službami s preferenčnými partnermi dosiahol 1,3 bilióna eur. Podľa najnovších dostupných údajov - za rok 2023, sa zvýšil trikrát viac ako obchod s partnermi mimo dohôd o voľnom obchode (+4,5 % oproti +1,2 %).
Komisia pripomenula, že obchodné dohody podporujú diverzifikáciu a stabilitu dodávateľských reťazcov.
Zvýšený vývoz do kľúčových partnerských krajín ako Mexiko, Nórsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo vykompenzoval znížený predaj automobilov, súčiastok pre autá a elektrických strojov v dôsledku sankcií EÚ voči Rusku.
Zvýšený dovoz plynu a skvapalneného plynu z Alžírska, Kazachstanu a Nórska i dovoz medi z Čile pomohli zaplniť medzery, ktoré vznikli po znížení dovozu energií a tovarov z Ruska po zavedení sankcií.
Podľa správy EK prevencia a odstraňovanie obchodných bariér v tretích krajinách zostáva základom rastu obchodu EÚ. V roku 2024 bolo odstránených 44 takýchto bariér a od vymenovania osobitného zástupcu EK pre presadzovanie práva v roku 2020 bolo odstránených celkovo 186 obchodných prekážok.
EÚ aktívne rozširuje svoju sieť obchodných dohôd. Vlani nadobudli platnosť dohoda o voľnom obchode s Novým Zélandom a dohoda o hospodárskom partnerstve s Keňou. Celkový počet platných obchodných dohôd EÚ tak vzrástol na 44 - vzťahujúcich sa na 76 preferenčných obchodných partnerov. Komisia tento rok ukončila rokovania s Indonéziou a navrhla uzavrieť obchodné dohody s krajinami Mercosur a s Mexikom. EÚ v súčasnosti rokuje o obchodných dohodách s Indiou, Malajziou, Filipínami, Thajskom a Spojenými arabskými emirátmi.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
