Obchodné komory kritizujú stavbu európskej siete TEN-T, MDV nesúhlasí

Žilina 6. septembra (TASR) – Slovensku hrozí, že do roku 2030 nestihne dostavať úseky základnej európskej cestnej siete TEN-T na diaľnici D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, rýchlostnej ceste R3 Martin - Rakovo a rýchlostnej ceste R6 Púchov – Mestečko. Predstavitelia Žilinskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ŽRK SOPK) a Slovensko-poľskej obchodnej komory (SPOK) na to upozornili v utorok na tlačovej konferencii v Žiline.



Predseda SPOK Stanislav Kučírek uviedol, že úsek diaľnice D3 nadväzuje na úsek S1 z poľskej strany. "V roku 2024 budú s jeho výstavbou hotoví. My budeme možno hotoví v roku 2030. Tranzit, ktorý Poliaci a škandinávske krajiny potrebujú, sa zatiaľ tlačí cez Českú republiku. A keď už musia, tu si to odstoja. Sú to obrovské ekonomické, ekologické a časové straty. Meškáme nie o mesiac, dva, bude to prakticky päť, šesť rokov. Nemôžem hovoriť za odborné orgány. Ale faktom je, že to nefunguje tak, ako by malo. Je tam možná aj medzinárodná arbitráž a určite ju prehráme. Pretože nedodržiavame zmluvy," skonštatoval Kučírek.



Podľa riaditeľa odboru komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivana Rudolfa je diaľnica D3 dlhodobo prioritou ministerstva. "Už nevieme urobiť viac, ako momentálne v tejto veci robíme. Viackrát sme to deklarovali aj verejne, aj ľuďom v regióne. A čo sa týka R3 a R6, evidentne niekto tých ľudí doteraz musel klamať, ak im sľuboval niečo konkrétne. Pretože nie je pripravená ani dokumentácia, ani na to nie sú peniaze, keďže štátna kasa nie je bezodný mešec," uviedol.



Problémy s dopravou spôsobujú podnikateľom podľa predsedu predstavenstva ŽRK SOPK Pavla Viteka ťažkosti s plánovaním výroby, logistiky a dostupnosti. "Tým strácame na efektivite, výkone a zisku. A naši zamestnanci strácajú na mzdách. Pretože firma môže rozdať toľko, koľko zarobí. Určite to znevýhodňuje. Vyhýbam sa povedať, že úplne stratíme konkurencieschopnosť. Možno to šikovnosťou niekde nadbehneme. Ale ten problém ostáva," dodal Vitek.