Obchodné komory podporujú novú stavebnú legislatívu

Bratislava 1. februára (TASR) - Americká obchodná komora v SR spolu s rakúskou a švédskou obchodnou komorou a ďalšími zamestnávateľskými zväzmi či obchodnými komorami a asociáciami vyjadrili podporu prijatia novej stavebnej legislatívy vo verzii predloženej vládou do Národnej rady (NR) SR.



"Získanie práva stavať trvá na Slovensku približne 300 dní, čo nás radí k štátom s najdlhšie trvajúcimi povoľovacími konaniami na svete," argumentujú komory vo svojom stanovisku s tým, že dĺžka konaní povoľujúcich stavby je významným faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie investorov či investovať na Slovensku alebo v iných krajinách.



Pridlhé stavebné konania pritom podľa komôr a združení prispievajú k prehlbovaniu problémov s budovaním občianskej infraštruktúry, brzdia zavádzanie nových technológií a spomaľujú znižovanie regionálnych rozdielov v rámci Slovenska. Súčasne komplikujú aj naplnenie schváleného plánu obnovy a odolnosti.



"Nazdávame sa, že v roku 2022 by mala byť už samozrejmosťou aj digitalizácia stavebného konania," dodali komory ako ďalší dôvod potreby prijatia zmien v tejto oblasti.



To podľa komôr nie sú jediné problémy aktuálne platného stavebného zákona, ktorý bol prijatý ešte v roku 1976. "Takmer 50-ročný právny predpis už dlhšie nedokáže reagovať na potreby súčasnej doby," skonštatovali komory a združenia.



Komory zároveň upozornili na desať najväčších nedostatkov súčasných pravidiel v oblasti stavebníctva vo svojom "desatore". Volajú napríklad po zvýšení odbornosti stavebných úradov, skrátení konaní a eliminácii duplicít, digitalizácii či ošetreniu problematiky čiernych stavieb.



Navrhované nové stavebné predpisy, o ktorých budú rokovať poslanci na aktuálnej februárovej schôdzi, podľa komôr majú potenciál odstrániť tieto najväčšie nedostatky. "Z toho dôvodu podporujeme prijatie novej stavebnej legislatívy vo verzii predloženej vládou do Národnej rady SR," uzavreli komory v spoločnom vyhlásení.