Obchodné komory žiadajú v memorande začatie výstavby diaľnice D3

Žilina 30. marca (TASR) – Memorandum, ktoré požaduje urýchlené začatie výstavby na úsekoch D3/E75 Žilina/Brodno – Kysucké Nové Mesto a R3 Martin – Rakovo, podpísali vo štvrtok v Žiline. Zástupcovia slovenských, českých a poľských obchodných, priemyselných, hospodárskych komôr a samosprávy v ňom zdôrazňujú, že diaľnica D3 je súčasťou európskeho dopravného koridoru z Baltu na Jadran a patrí do základnej siete Európskej únie (EÚ) TEN-T.



Predseda Sekcie dopravy Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Ján Mišura zdôraznil, že Poľsko a Česko budú mať v prevádzke posledné chýbajúce úseky k hranici so SR vybudované v tomto a v budúcom roku. "Už máme dosť informačných platforiem, diskusií, štúdií realizovateľnosti. Chceme, aby sa na slovenskej strane začalo na budúci rok stavať," povedal.



Slovensko podľa neho od roku 2017 zastavilo prípravu výstavby D3 v zmysle harmonogramu dohodnutého autoritami s obcami v roku 2016. "Na úseku sa malo začať stavať v roku 2018. SR v skutočnosti odkladá prioritu stavby úseku D3, teda spochybňuje výstavbu Základnej siete TEN-T reálnymi byrokratickými krokmi," podotkol.



Predseda Slovensko-poľskej obchodnej komory Stanislav Kučírek pripomenul, že poľská strana upozornila Slovensko na meškanie prípravy výstavby diaľnice D3 už pred desiatimi rokmi. "Pretože, to sú akcie, ktoré treba pripravovať 10 až 15 rokov dopredu. A nie potom behať na poslednú chvíľu a všetko zachraňovať. Pracujeme nekoncepčne a takto sa na nás pozerá nielen Poľsko," skonštatoval.



Podľa riaditeľa Krajskej hospodárskej komory Moravskosliezskeho kraja Jana Skipalu dokončia prepojenie po hranicu so SR v tomto roku. "Diaľnica je prepojením celej európskej infraštruktúry. Veľmi nás znepokojuje, že slovenská strana nie je schopná nadviazať na túto spoluprácu a plánuje prepojenie niekedy v roku 2030," dodal.



Starosta Radole Anton Tkáčik uviedol, že k výstavbe D3 sa treba postaviť manažérsky. "Keď s veľkým projektom nie je možné pohnúť, tak treba začať po častiach. Logicky treba začať tam, kde bude výsledok poznať najviac. Podľa informácií, ktoré máme, je najviac pripravený úsek Žilina- Kysucké Nové Mesto – Kysucký Lieskovec," uzavrel.