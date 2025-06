Naí Dillí 26. júna (TASR) - Obchodné rokovania medzi Indiou a USA narazili na prekážku. Dôvodom sú nezhody vo veci dovozných ciel na automobilové komponenty, oceľ a poľnohospodársky tovar. Uviedli to traja indickí predstavitelia oboznámení si situáciou, ktorí nechceli byť menovaní. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



To zmarilo nádeje Indie na dosiahnutie dohody do 9. júla, keď vyprší termín amerického prezidenta Donalda Trumpa na odklad zavedenia tzv. recipročných ciel.



Táto patová situácia predstavuje prudký posun od predchádzajúceho optimizmu po Trumpovom tvrdení, že India navrhla Washingtonu dohodu „bez ciel“ na americký tovar. Zároveň predstavitelia z oboch strán naznačovali, že India by mohla byť medzi prvými krajinami, ktoré dosiahnu dohodu o clách s USA.



India presadzuje zrušenie navrhovaného recipročného cla USA vo výške 26 %, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť 9. júla, spolu s ústupkami v existujúcich amerických clách na oceľ a automobilové diely. Americkí vyjednávači však zatiaľ s týmto požiadavkami nesúhlasia, uviedli traja indickí vládni predstavitelia.



„Americká strana chce najprv, aby sa India zaviazala k výraznejšiemu zníženiu dovozných ciel na poľnohospodárske produkty z USA, ako sú sójové bôby a kukurica, a takisto na autá a alkoholické nápoje, spolu s uvoľnením necolných bariér,“ uviedol jeden zo zdrojov, podľa ktorého to viedlo k nezhodám. Obchodné rokovania tak uviazli.



Očakáva sa, že indická delegácia pricestuje do Washingtonu pred 9. júlom, hoci rokovania sa teraz môžu zamerať skôr na širšiu dohodu ako na rýchle dosiahnutie predbežnej dohody, uviedol druhý zdroj.



Premiér Naréndra Módí sa snaží prezentovať Indiu ako kľúčového partnera USA. Usiluje sa prilákať americké firmy ako Apple, aby diverzifikovali dodávateľské reťazce mimo Číny.



„Sme odhodlaní, ale nesnažíme sa zúfalo podpísať dohodu pred termínom 9. júla,“ uviedol prvý zdroj a dodal, že India ponúkla zníženie ciel na mandle, pistácie, vlašské orechy a bola ochotná predĺžiť preferenčné zaobchádzanie s americkým dovozom v sektoroch ako energetika, automobily a obrana.



„Napriek niekoľkým kolám rokovaní nedošlo k veľkému pokroku,“ uviedol druhý zdroj.



Zdroje však nevylúčili možnosť prelomu v poslednej chvíli, ak sa Trump a Módí rozhodnú priamo zasiahnuť.



India zároveň napreduje na rokovaniach s Európskou úniou o voľnom obchode a nedávno ukončila rokovania o voľnom obchode so Spojeným kráľovstvom. Tieto kroky ju majú zabezpečiť proti potenciálnym zmenám politiky USA za Trumpa.