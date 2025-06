Obchodné rokovania medzi USA a Čínou pokračujú na budúci týždeň

Washington 8. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump avizoval, že obchodné rokovania medzi USA a Čínou budú pokračovať na budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správ DPA a CNBC.



Americký minister financií Scott Bessent a dvaja ďalší predstavitelia Trumpovej administratívy sa v pondelok (9. 6.) stretnú so svojimi čínskymi partnermi v Londýne na obnovených obchodných rokovaniach, uviedol v piatok (6. 6.) Trump. Okrem Bessenta by sa na rokovaniach mali zúčastniť minister obchodu Howard Lutnick a obchodný zástupca USA Jamieson Greer.



Pondelkové stretnutie v sobotu (7. 6.) potvrdil aj Peking. Podľa hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí vicepremiér Čche Li-feng na pozvanie britskej vlády navštívi Spojené kráľovstvo (8. - 13. 6.). Počas svojho pobytu uskutoční aj stretnutie týkajúce sa ekonomických a obchodných vzťahov medzi Čínou a USD, dodalo ministerstvo, pričom neposkytlo ďalšie podrobnosti o čínskej delegácii.



Trump tento týždeň telefonoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Bol to ich prvý telefonický rozhovor od Trumpovho návratu do úradu. Americký prezident ho označil za „veľmi pozitívny“ a dodal, že obe krajiny budú pokračovať v obchodných rokovaniach, aby sa dostali zo slepej uličky v otázke ciel a globálnych dodávok vzácnych zemín.