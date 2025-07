Obchodné rokovania medzi USA a Čínou v Štokholme pokračujú druhý deň

Štokholm 29. júla (TASR) - Čínski a americkí obchodní predstavitelia pokračujú v utorok v rokovaniach vo švédskom hlavnom meste už druhý deň, aby sa pokúsili vyriešiť spor o clá, ktoré narušili obchodné väzby medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Americký minister financií Scott Bessent a čínsky vicepremiér Che Li-feng po prvom dni rokovaní, ktoré trvali takmer päť hodín za zatvorenými dverami v kancelárii švédskeho premiéra v pondelok (28. 7.), neposkytli novinárom žiadne vyhlásenie. Pred obnovením rokovaní v utorok sa švédsky premiér Ulf Kristersson stretol s Bessentom a americkým obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom na raňajkách.



USA už uzavreli dohody o clách s niektorými zo svojich kľúčových obchodných partnerov vrátane Británie, Japonska a Európskej únie (EÚ). Čína zostáva pravdepodobne najväčším nevyriešeným prípadom.



„Číňania boli veľmi pragmatickí,“ uviedol Greer v komentároch zverejnených jeho kanceláriou na sociálnych sieťach v pondelok večer. „Je zrejmé, že v priebehu rokov sme mali veľa napätia. Máme napätie aj teraz, ale skutočnosť, že sa s nimi pravidelne stretávame, aby sme tieto otázky riešili, nám dáva dobrý základ pre tieto rokovania.“



„Či dôjde k dohode alebo nie, neviem povedať,“ dodal Greer v klipe zverejnenom na sieti X z relácie „Morning Joe“ televízie MSNBC. „Či je priestor na predĺženie (nižších ciel), v tejto chvíli neviem povedať. Ale rozhovory sú konštruktívne a smerujú správnym smerom.“



Mnohí analytici očakávajú, že rokovania v Štokholme prinajmenšom povedú k predĺženiu súčasných úrovní ciel. Tie sú oveľa nižšie ako trojciferné percentuálne sadzby, ktoré si obe strany zaviedli v apríli, čo otriaslo trhmi.



V máji počas bilaterálnych rokovaní v Ženeve sa USA a Čína dohodli sa na pozastavení týchto závratne vysokých ciel na 90 dní. To sa má skončiť 12. augusta. V súčasnosti sú clá v USA na čínsky tovar na úrovni 30 % a čínske clá na americké produkty na úrovni 10 %.



Medzi ďalšie otázky patrí prístup amerických podnikov na čínsky trh, čínske investície v USA, zložky fentanylu vyrobené v Číne, ktoré sa dostávajú k americkým spotrebiteľom, čínske nákupy ruskej a iránskej ropy a americké kroky na obmedzenie vývozu západných technológií, ako sú čipy, ktoré pomáhajú poháňať systémy umelej inteligencie, do Číny.



Wendy Cutlerová, bývalá americká obchodná vyjednávačka a súčasná viceprezidentka Inštitútu pre politiku Ázie, uviedla, že Trumpov tím bude čeliť výzvam zo strany „veľkého a sebavedomého partnera, ktorý je viac než ochotný zaviesť odvetné opatrenia proti záujmom USA“.



Otázka colných sadzieb „by mala byť ľahšia časť“ rokovaní, povedala a varovala, že Peking sa od čias prvej Trumpovej administratívy poučil a „tentoraz k jednostranne výhodnej dohode nepristúpi“.