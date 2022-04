Rezort hospodárstva:Obchodné vzťahy Slovenska s Talianskom sú stabilné

Bratislava/Rím 21. apríla (TASR) - Bilaterálne obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Talianskom vykazujú dlhodobú stabilitu. Taliansko je ôsmym najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska a tiež šiestym najvýznamnejším zahraničným zamestnávateľom na Slovensku. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



Vývoz Slovenska do Talianska v roku 2021 vzrástol o 27,2 percenta a dovoz Slovenska z Talianska vzrástol o 18,3 percenta. Podľa Štatistického úradu SR dosiahol za rok 2021 celkový objem obchodnej výmeny medzi Slovenskom a Talianskom hodnotu 7,014 miliardy eur. V uplynulom roku tak SR vo vzájomnom obchode s Talianskom zaznamenala aktívne saldo 1,24 miliardy eur.



"Najviac slovenských investícií v Taliansku smeruje podľa MH do výrobného sektora, ťažby nerastných surovín a hutníckeho priemyslu a služieb," pripomenul rezort hospodárstva. Ide napríklad o činnosť vo vedeckej a technickej oblasti, finančných a poisťovacích službách, maloobchode, veľkoobchode, oprave automobilov, motocyklov a v oblasti nehnuteľností.



Priestor na debaty o spolupráci slovenských a talianskych firiem ponúkne biznis fórum v Ríme, ktoré vo štvrtok otvorila prezidentka SR Zuzana Čaputová v rámci oficiálnej návštevy Talianska. Súčasťou jej delegácie sú zástupcovia slovenských firiem a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú zelenou tranzíciou vrátane energetiky a digitalizácie. Na biznis fóre bude priestor na výmenu skúseností a kontaktov štátnych, vedeckých a privátnych subjektov pôsobiacich v oblasti obnoviteľných a udržateľných technológií.



Typickým prvkom talianskej ekonomiky je podľa MH existencia veľkého počtu malých a stredných výrobných podnikov, ktoré sú považované za hybnú silu hospodárstva. "Do určitej miery možno konštatovať, že nadviazanie obchodných kontaktov je jednoduchšie na severe Talianska, a to najmä z dôvodu lepšej znalosti svetových jazykov, ľahšej dostupnosti autom a priemyselnému charakteru regiónu," dodal tlačový odbor MH.



V reakcii na meniace sa podmienky v globálnom prostredí eviduje rezort hospodárstva záujem o rozšírenie obchodnej spolupráce aj do nových oblastí. "Zo slovenskej strany ide hlavne o exploatáciu nových úložísk energie, obnoviteľné zdroje a geotermálnu energetiku, inteligentné siete a distribúciu, digitalizáciu zelenej transformácie, energetickú efektívnosť, ale aj o spoluprácu v akademickej oblasti," skonštatoval tlačový odbor rezortu hospodárstva. Za vhodnú príležitosť na nadväzovanie obchodných vzťahov a expandovanie slovenských spoločností na talianskom trhu považuje organizáciu veľtrhov a výstav.