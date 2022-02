Obchodné vzťahy medzi USA a Čínou sú zložité, uviedla K. Taiová

Washington 1. februára (TASR) - Obchodné vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sa nachádzajú v "ťažkej" fáze. Ale administratíva prezidenta Joea Bidena je odhodlaná chrániť americkú ekonomiku pred negatívnymi vplyvmi čínskej politiky. Uviedla to v pondelok (31. 1.) neskoro večer americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová.



Vyhlásila pritom, že jej tím sa bude "rázne zapájať" do prebiehajúcich rozhovorov s Čínou o jej záväzkoch nakupovať americký tovar v rámci prvej fázy dohody o obchode, ktorú uzavrel bývalý prezident Donald Trump. "Sme vo veľmi ťažkej fáze tohto obchodného vzťahu," povedal Taiová a dodala, že "konverzácia nie je ľahká."



Obe krajiny podpísali v januári 2020 takzvanú prvú fázu dohody o obchode, v ktorej sa Peking zaviazal zvýšiť nákupy amerických produktov a služieb v rokoch 2020 a 2021 najmenej o 200 miliárd USD (179,28 miliardy eur). Ale po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 začal Peking zaostávať za týmito cieľmi.



Taiová označila vzťahy s Čínou za "jednu z definujúcich otázok" a uviedla, že podnikla "prvý krok", ktorým je diskusia o obchodnej dohode. Tá však zatiaľ nepriniesla žiadne výsledky.



Širším cieľom administratívy je "chrániť americkú ekonomiku, našich pracovníkov a naše podniky pred negatívnymi vplyvmi čínskych netrhových politík", povedala pre ázijsko-pacifickú americkú advokátsku komoru.



Prezident Biden nedávno uviedol, že ešte nie je pripravený odstrániť clá, ktoré jeho predchodca uvalil v roku 2018 na čínske produkty v hodnote 370 miliárd USD a poukázal pritom na "nečestné" obchodné praktiky Pekingu.



Taiová v pondelok vyhlásila, že ju tešia vyhliadky na reformu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a pripomenula, že ide o dôležitú inštitúciu, ktorá si zaslúži pozornosť.



Trumpova administratíva paralyzovala orgán WTO na riešenie sporov, ale Taiová sľúbila, že USA prevezmú vedúcu úlohu v reformnom úsilí. "Môžeme mať rôzne vízie o tom, čím by sme chceli, aby WTO konkrétne bola, ale zapojme sa do tohto procesu."



TASR správu prevzala z AFP.



(1 EUR = 1,1156 USD)