Obchodné vzťahy medzi USA a Čínou sa ešte viac skomplikovali

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Washington/Peking 22. februára (TASR) - Rozhodnutie Najvyššieho súdu USA, ktorým zrušil väčšinu ciel prezidenta Donalda Trumpa, ešte viac skomplikovalo už napäté vzťahy medzi USA a Čínou. Obe krajiny sa snažia vyhnúť otvorenej obchodnej vojne, no zároveň si udržať vyjednávaciu pozíciu pred Trumpovou plánovanou návštevou Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Verdikt podľa analytikov posilní postavenie Číny, no Peking bude postupovať opatrne, keďže Trump má k dispozícii iné právne nástroje, ktoré mu umožňujú zaviesť clá. Čína podľa expertov nebude rozhodnutie súdu „okázalo využívať“, ale skôr sa pokúsi upevniť vzťah s americkým prezidentom a stabilizovať krehké prímerie v obchodnom spore.

Trump po verdikte ohlásil dočasné globálne clo vo výške 10 % na dovoz do USA, ktoré neskôr zvýšil na 15 %, a zdôraznil, že clá sú reakciou na dlhodobé obchodné nerovnováhy s Čínou.

Biely dom potvrdil, že Trump sa s čínskym prezidentom Si Ťinpchingom stretne v Pekingu od 31. marca do 2. apríla.

Rozhodnutie súdu zároveň vyvoláva neistotu medzi ďalšími obchodnými partnermi USA v Ázii, ktorí v posledných rokoch uzatvárali dohody na zmiernenie dosahov Trumpových ciel. Očakáva sa, že väčšina krajín bude postupovať opatrne, kým sa vyjasnia dôsledky verdiktu.
