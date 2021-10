Obchodné zväzy stretnutie o cenách potravín vyhodnotili ako neobvyklé

Bratislava 8. októbra (TASR) – Členovia obchodných zväzov stretnutie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o cenách potravín vyhodnotili ako "neobvyklé". Uviedla to pre TASR Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Zväz obchodu (ZO) SR v reakcii na stredajšie (6. 10.) vyjadrenia MPRV, že zástupcovia obchodníkov sa odmietli zúčastniť na stretnutí o rastúcich cenách potravín.



Podľa predsedu SAMO Martina Krajčoviča MPRV dané stretnutie neorganizovalo na úrovni zväzov, ale žiadalo o účasť ľubovoľných štyroch zástupcov obchodníkov, ktorí sa priamo zúčastňujú rokovaní o cenách. Cieľom mala byť otvorená diskusia medzi konkurentmi a ich dodávateľmi o vstupoch do cien a vývoji cien. Zástupcovia obchodníkov museli podľa neho toto pozvanie odmietnuť, pretože by inak porušili zákon o hospodárskej súťaži.



Podčiarkol, že SAMO však víta záujem MPRV riešiť problémy konkurencieschopnosti slovenských potravín. "Na Slovensku je vysoká zaťaženosť DPH, je potrebné zjednodušiť sezónne zamestnávanie a tiež zamestnávanie cudzincov v agropotravinárstve a zvýšiť dotácie na podporu slovenských potravín. Kým v minulosti slovenský agropotravinársky priemysel strácal konkurencieschopnosť ku krajinám západnej Európy, dnes už ´ťahá za kratší koniec´ aj v porovnaní s ČR, Maďarskom, či Poľskom," dodal Krajčovič.



"Kým napríklad českí hydinári dostávali štátnu pomoc vo výške 20 miliónov eur, na Slovensku to bolo iba 2 milióny. V súčasnosti dostanú českí hydinári domácu podporu až na úrovni 35 miliónov eur, na Slovensku to bude iba 3 milióny eur. Rovnako ČR ide vo veľkom podporovať výstavbu skladových kapacít pre domácich ovocinárov a zeleninárov, u nás sa takáto podpora zatiaľ neplánuje," priblížil.



Poznamenal, že toto ešte viac roztvára pomyselné nožnice v rámci konkurencieschopnosti. "Od diskusie s kompetentnými očakávame navrhnutie potrebných krokov, aby sa cyklicky nevracali tie isté problémy a diskusie vždy, keď sa vyskytne v Európe kríza či nepriaznivý vývoj na svetových trhoch s komoditami," dodal predseda SAMO.



Prezidentka Zväzu obchodu (ZO) SR Nadežda Machútová potvrdila, že ZO SR bol tiež pozvaný na spomínané pracovné stretnutie. "Naši členovia vyhodnotili zvolený formát v kombinácii s témou ako minimálne neobvyklý," spresnila.



"Pre vysvetlenie dodávam, že ku každému jednému zo štyroch navrhnutých stretnutí v ten deň s jednotlivými odvetviami sa mohli rokovaní zúčastniť maximálne zástupcovia dvoch obchodných spoločností, ktorí aktívne rokujú o cenách. Korektne však musím dodať, že to bolo odôvodnené epidemickými opatreniami," priblížila.



ZO SR je podľa nej toho názoru, že toto nie je spôsob, akým sa môžu obchodníci vyjadriť ku konkrétnej výške stanovenia cien, ide o tému určenú výslovne pre dvojstranné rokovania medzi odberateľom a dodávateľom.



"Myslíme si, že dôvody zvyšovania cien sú takmer totožné vo všetkých odvetviach. Sme ochotní diskutovať, ale na úrovni jednotlivých zväzov a združení takým spôsobom, ktorý bude nediskriminačný a ktorý by ani potenciálne nenarúšal pravidlá hospodárskej súťaže," dodala Machútová.



MPRV 6. októbra informovalo, že zástupcovia obchodníkov sa odmietli zúčastniť na stretnutí o rastúcich cenách potravín, ktoré zvolal agrorezort so zástupcami potravinárskych zväzov a obchodných reťazcov. Oslovené združenia však podľa MPRV odmietli navrhovaný formát stretnutia s tým, že dohody o výkupných cenách potravín sú vecou bilaterálnych rokovaní medzi producentmi a odberateľmi.