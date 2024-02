Obchodníci by mali podľa nového zákona ukázať pri zľavách i starú cenu

Bratislava 27. februára (TASR) - Obchodníci by mali pri znižovaní cien tovaru uvádzať aj jeho predchádzajúcu cenu. Ide pritom o najnižšiu cenu, za ktorú obchodník predával tovar v období aspoň 30 dní pred znížením ceny. Zaviesť by sa takisto mala povinnosť reflektovať najnižšiu cenu za posledných 30 dní. Na zmeny, ktoré by mal priniesť nový zákon o ochrane spotrebiteľa, upozornili právni experti z advokátskej kancelárie Ružička and Partners. Návrh zákona poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v polovici februára do druhého čítania.



"Po novom zákon výslovne zakotvuje povinnosť, aby obchodník v každom oznámení o znížení ceny tovaru uviedol aj predchádzajúcu cenu tovaru," uviedla advokátska kancelária. Vzťahuje sa to pritom aj na krátkodobé zníženie ceny, napríklad na akcie známe ako Black Friday.



Cieľom novej právnej úpravy je podľa právnych expertov zamedziť obchodníkom vykonávať machinácie s cenami, a tým zavádzať spotrebiteľov o sume reálnej zľavy.



Povinnosť informovať o najnižšej cene tovaru za posledný mesiac sa vzťahuje na predaj v kamenných prevádzkach i na online predaj. Výnimkou je iba tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze, napríklad zľava pri blížiacom sa dátume spotreby.



"Musí však ísť o reálne znížene kvality a podliehanie skaze, napríklad pri živých kvetoch, ovocí a podobne, nie len o zníženie kvality čisto z komerčného hľadiska, ako napríklad pri sezónnom oblečení a podobne," vysvetlili právni experti z advokátskej kancelárie. Nová povinnosť sa nevzťahuje ani na rôzne vernostné programy, poukážky či zľavové karty.



Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa poslanci NR SR v polovici februára posunuli do druhého čítania. Hoci ešte finálne znenie zákona nie je známe, právni experti predajcom odporučili, aby sa začali na navrhované zmeny pripravovať.



"Momentálne je ako dátum nadobudnutia účinnosti uvedený 1. marec 2024. Veríme však, že dôjde k posunu, pretože zákon musí opätovne prejsť celým legislatívnym procesom z dôvodu nedávnej obmeny NR SR," doplnili z advokátskej kancelárie.