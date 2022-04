Bratislava 13. apríla (TASR) - Obchodníci majú problém so zvozom vyzbieraných zálohovaných fliaš. Problém s ich uskladňovaním vzniká hlavne v malých priestoroch. Situácia sa zhoršuje najmä cez víkend. Pre TASR to uviedli Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Zväz obchodu SR. Riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému Lucia Morvai priznala, že zálohový systém má drobné technické nedostatky, na ktorých pracujú.



"Môžem potvrdiť, že po počiatočnom nadšení, keď sme ako obchodníci boli v závere roka pripravení na spustenie zálohového systému, dochádza po prvých mesiacoch jeho fungovania k určitým problémom. Systém ešte nefunguje tak, ako sme očakávali," skonštatovala prezidentka Zväzu obchodu SR Nadežda Machútová.



Predseda SAMO Martin Krajčovič priblížil, že momentálne riešia najmä flexibilitu zvozu obalov z obchodných prevádzok na medzisklady správcu, aby sa tieto obaly nehromadili na obchodných prevádzkach. "Každý systém vykazuje spočiatku isté problémy, kým sa vyladí. Pri zavádzaní systému sme pracovali iba s odhadmi, dnes už vieme posúdiť reálne toky obalov," zhodnotil.



Machútová poukazuje, že logistika musí byť nastavená tak, aby boli priebežne zvážané všetky naplnené vrecia z predajní. Na zvoz obalov nadväzuje aj vyplácanie peňazí za tie obaly, ktoré boli zvezené. "Ak sa vyrieši jedno, vyrieši sa aj druhé," poznamenala. Zároveň vidí krátky čas na prípravu zálohovania, z pôvodných dvoch rokov sa systém pripravoval desať mesiacov.



Odberných miest je podľa Machútovej viac, ako sa predpokladalo. Množstvo obchodníkov sa totiž do systému zapojilo aj s prevádzkami, ktoré nemusia zo zákona vytvoriť odberné miesto, povedal Krajčovič.



Aktuálne je podľa Morvai na Slovensku spustených takmer 2300 odberných miest na vrátenie obalov. Pre predajne väčšie ako 300 štvorcových metrov je zavedenie zálohovania povinné, pre menšie obchody je dobrovoľné, pripomenula. "Už dnes máme v systéme registrovaných vyše 1000 menších predajní, ktoré odoberajú zálohované obaly dobrovoľne. To však nie je možné zo dňa na deň, rozvoj siete bude postupný," podotkla. Ľudí zároveň prosí o zhovievavosť.



Deklaruje, že cieľom správcu je vytvárať dostatočne širokú odbernú sieť a alternatívne riešenia na pokrytie oblastí, ktoré nemajú zriadené odberné miesto na zálohované obaly.



Zálohovanie funguje na Slovensku od 1. januára. Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly od mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.