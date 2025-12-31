< sekcia Ekonomika
Obchodníci musia zverejniť oznámenie o evidencii tržieb v pokladnici
Opatrenie má zvýšiť transparentnosť predaja, obmedziť daňové úniky a podporiť férové podnikateľské prostredie.
Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Obchodníci majú povinnosť zverejniť na viditeľnom mieste informáciu o evidovaní tržieb v pokladnici a bezodkladne odovzdať zákazníkovi pokladničný doklad. Opatrenie má zvýšiť transparentnosť predaja, obmedziť daňové úniky a podporiť férové podnikateľské prostredie. V stredu na to upozornila Finančná správa (FS) SR.
„V zmysle zákona č. 384/2025 Z. z. o evidencii tržieb je predávajúci povinný na každom predajnom mieste umiestniť oznámenie o povinnostiach ustanovených týmto zákonom tak, aby bolo pre kupujúceho ľahko prístupné a dobre čitateľné. Zámerom oznámenia je informovať kupujúceho, že predávajúci je povinný evidovať prijatú tržbu v pokladnici a bezodkladne po vytlačení mu odovzdať pokladničný doklad,“ upozornila FS.
Povinnosť sa vzťahuje na všetkých obchodníkov, ktorí prijímajú platby v hotovosti alebo prostredníctvom zákonom povolených elektronických platieb, bez ohľadu na typ prevádzky či spôsob úhrady. Oznámenie musí byť umiestnené tak, aby ho zákazník mohol jednoducho vidieť a prečítať.
Pokiaľ nie je pokladnica umiestnená na pevnom mieste - napríklad v reštauráciách, na trhoviskách alebo pri poskytovaní služieb mimo prevádzky - je predávajúci povinný zvoliť iný vhodný spôsob informovania zákazníka. Kľúčové podľa FS je, aby sa kupujúci mohol s oznámením oboznámiť včas a bez komplikácií.
