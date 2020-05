Obchodníci nie sú jednotní v názore, či obchody majú v nedeľu zatvoriť

Bratislava 13. mája (TASR) - Obchodné zväzy v SR nie sú v otázke nedeľného predaja v obchodoch po koronakríze jednotné. Kým Zväz obchodu (ZO) SR je za zatvorenie obchodov v nedeľu, členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) nemajú na túto otázku jednotný názor.



ZO SR navrhuje nadviazať na doterajšiu legislatívu týkajúcu sa otváracích hodín v maloobchodných prevádzkach počas sviatkov a rozšíriť ju aj na nedeľný predaj.



"Jednoznačne podporujeme snahu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorí sa kladne vyjadrili k problematike zatvorených predajní počas nedieľ. Podľa našich vedomostí zatvorenie predajní v nedeľu podporujú aj zástupcovia odborových organizácií," uviedol pre TASR prezident ZO SR Martin Katriak. Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) je, naopak, za to, aby obchody v nedeľu boli otvorené.



Mnohé členské štáty EÚ už podľa ZO SR prijali a dlhodobo v praxi uplatňujú zákonné obmedzenia nedeľného predaja a ostatných dní pracovného pokoja. Výnimky sa týkajú zväčša menších obchodov s čerstvými potravinami alebo obchodných prevádzok na letiskách, staniciach, nemocniciach, benzínových čerpadlách a v turistických oblastiach.



ZO SR tým nadväzuje na celoeurópske snahy vytvoriť v týždni plnohodnotný deň oddychu pre všetkých pracujúcich, ktorý umožní dostatok spoločne stráveného času v čo najväčšom počte rodín a regeneráciu pracovnej sily.



Zväz, podobne ako mnohé ďalšie organizácie vrátane zástupcov odborárskych organizácií, zastáva názor, že podobný model (zatvorenie predajní v nedeľu) by bolo vhodné uplatniť čím skôr aj na Slovensku.



Podľa Katriaka potravinárske predajne majú v nedeľu obrat asi 2 až 4 % z týždenného obratu. Pri nepotravinárskom tovare odhady hovoria o 10 až 15 % týždenného obratu. "V jednom aj v druhom prípade nedeľa nie je rozhodujúcim dňom, na ktorom by obchody padali, pokiaľ by boli zatvorené," dodal Katriak.



Členovia SAMO podľa slov predsedu Martina Krajčoviča v otázke obmedzenia či neobmedzenia nedeľného predaja po koronakríze nezastávajú jednotný názor, a preto bude každý člen v tejto veci komunikovať individuálne.



"V prípade, že sa vláda alebo koaličná rada dohodne na zavedení takejto regulácie, tak rozhodne chceme byť účastníkom tejto diskusie, reprezentovať pohľad obchodníkov a konštruktívnym dialógom prispieť k jej spravodlivému nastaveniu," uzavrel Krajčovič.