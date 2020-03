Obchodníci od vlády očakávajú predvídateľnosť legislatívneho procesu

Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) od novej vlády očakáva predovšetkým predvídateľnosť legislatívneho procesu, pretože dnes sa menia veci zo dňa na deň a legislatívne prostredie je veľmi nestabilné. To spôsobuje veľké problémy všetkým podnikateľom, nielen obchodníkom alebo potravinárom. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda predstavenstva SAMO, v reakcii na výsledky sobotňajších (29. 2.) parlamentných volieb.



"Samozrejme, potrebujeme znížiť daňovo-odvodové zaťaženie, potrebujeme prijať flexibilnejší Zákonník práce, pretože v súčasnosti je veľmi ťažké pokryť zamestnancami to, čo potrebujú zákazníci. Vidíme to napríklad aj u ovocinárov. U nich je bežné, že 20 % úrody na Slovensku ostane nepooberaných, lebo ju nemá kto obrať. Zákonník práce je veľmi neflexibilný," priblížil.



To, čo určite obchod tiež potrebuje, je podľa neho reforma vzdelávania, podpora duálneho vzdelávania. "Duálne vzdelávanie je veľmi dobrou formou, keď si podnikateľ za svoje peniaze spolu so školou môže vychovávať svojich budúcich zamestnancov a tí tak dostanú oveľa viac ako len zo školy. Dnes je toto vzdelávanie málo podporované, pričom je príslušná legislatíva veľmi nejasná. Potrebujeme toto zlepšiť a podporiť aj zo strany štátu," spresnil.



Obchodníci na to, aby mohli splniť pomyselný cieľ mať zastúpených viac slovenských potravín na pultoch, potrebujú podľa neho znížiť regulačnú a administratívnu záťaž. "Prostredie je preregulované," podčiarkol.



SAMO je podľa neho za to, aby zákony, respektíve ustanovenia zákonov, ktoré nie sú v súlade s európskym právom, boli z legislatívy odstránené.



"Potrebujeme tiež plošné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny, aby sme sa stali konkurencieschopní s okolitými krajinami, v ktorých DPH na potraviny je nižšia, takže cezhraničný predaj je stále ešte veľký, aj z dôvodu DPH," doplnil.



Ďalšou požiadavkou SAMO na vládu je podľa Krajčoviča zrušenie neprimeraných represívnych opatrení. "Je nehorázne, že za tri tyčinky po dátume minimálnej trvanlivosti, ktoré sú zdravé a môžeme ich podľa súčasnej legislatívy darovať, môže obchodník dostať pokutu jeden milión eur a za smrť pacienta vinou zdravotníckeho zariadenia dostane nemocnica sankciu len 7000 eur. Toto považujeme za zlé, takýto systém vyberá peniaze z agropotravinárskeho priestoru, čo nie je dobré ani pre našich dodávateľov, ani pre obchodníkov, ani pre zákazníkov," podčiarkol.



Konečne musí podľa neho prísť vláda, ktorá podporí slovenský agropotravinársky priemysel aspoň na úroveň podpory, ktorá je v krajinách V4. "Dnes sú naši poľnohospodári a potravinári na chvoste záujmu, dostávajú odrobinky podpory, a preto ani nemôžu byť konkurencieschopní. Porovnateľné zahraničné potraviny sú pri nákupe v priemere o 30 % lacnejšie," dodal Krajčovič.