Obchodníci pre kontroly neočakávajú problémy so zásobovaním

Bratislava 6. júla (TASR) - Obchodníci v súvislosti s pandemickými kontrolami na hraniciach neočakávajú problémy so zásobovaním.



"Sledujeme vývoj situácie, ale nepredpokladáme, že by to nejako vážnejšie ohrozilo tranzit. V rámci prvej vlny bola situácia oveľa horšia, pre úplné uzavretie maďarskej hranice, ale v komunikácii s kompetentnými sme zvládli zásobovať naše obchody a logistické centrá včas," uviedol pre TASR Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).



Tým, že nákladná doprava má výnimku z kontrol, sa podľa neho ešte viac znižuje riziko akýchkoľvek komplikácii v súvislosti s hraničnými kontrolami.



Zväz obchodu (ZO) SR podľa slov jeho prezidentky Nadeždy Machútovej pozorne sleduje situáciu na hraničných priechodoch v súvislosti so zvýšenými kontrolami, prípadne uzatváraním niektorých z nich.



"Prirodzene, obavy by sa mohli týkať predovšetkým dovozu potravín a tovarov rýchlej spotreby. V tejto chvíli však potvrdzujeme, že zväz nezaznamenal konkrétne informácie o problémoch od dovozcov alebo prepravcov tovaru," dodala Machútová.



Policajti od pondelka (5. 7.) začali s intenzívnymi kontrolami na vnútorných hraniciach. Zameriavajú sa na dodržiavanie karanténnych povinností po vstupe na územie Slovenska. Niektoré menšie, menej dôležité miesta na prekračovanie vnútorných hraníc, sa uzavrú. Vyplýva to z nového alert systému, ktorým sa riadia opatrenia na hraniciach.



Slovensko je tento týždeň zaradené v oranžovej fáze. Výnimku z kontrol bude mať nákladná doprava.