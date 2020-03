Obchodníci radia: Vyhnite sa nákupom v čase špičky, nakupujte bez detí

Bratislava 17. marca (TASR) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco) vyzýva občanov - zákazníkov, aby v súvislosti s mimoriadnymi opatrenia zavedenými pre nový koronavírus dodržiavali v obchodných prevádzkach isté normy správania sa.



"Vyhnite sa nákupom v čase špičky. Prosíme, nechajte deti doma a nákup urobte sami. Nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Ak sa nezmyselne zásobíte prehnaným množstvom produktov, ohrozíte jeho dennú dostupnosť pre iných," priblížil Martin Krajčovič, predseda SAMO.



Počas nákupu je podľa jeho slov potrebné dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť pri obslužných pultoch i pri platení. "Odporúčame platby bezhotovostným stykom, je to rýchlejšie a pohodlnejšie. Ak je možné, použite samoobslužné pokladnice," zdôraznil.



"Ak máte rúško, nasaďte si ho a noste ho počas celého pobytu v obchode tak, aby zakrývalo ústa aj nos. Ak rúško nemáte, použite, vreckovku, šál, akýkoľvek materiál na ochranu nielen seba, ale aj ostatných," podčiarkol.



Pri nakupovaní je podľa Krajčoviča potrebné dbať na odporúčania zdravotníkov. "Ani počas nakupovania sa nedotýkajte tváre, najmä pier, nosa a očí," upozornil.



"Ak máte kašeľ alebo nádchu, zakryte si ústa a nos lakťom alebo vreckovkou a vreckovku vyhoďte do koša. Na ľudí v obchode, prípadne na jedlo a iné výrobky nekašlite a nekýchajte. Nenaberajte čerstvé výrobky (najmä pekárske) holými rukami, ale používajte jednorazové rukavice, vrecká alebo kliešte," dodal predseda SAMO.



SAMO združuje spoločnosti obchodu, ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 755 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia združenia v súčasnosti spolu zamestnávajú viac ako 30.000 ľudí.